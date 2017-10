Líder do MBL, Kim Kataguiri apresenta seu livro em Araras

Considerado um dos “expoentes da nova direita brasileira”, Kim Kataguiri lançou no mês passado livro que reúne suas colunas publicadas no site da Folha...

Considerado um dos “expoentes da nova direita brasileira”, Kim Kataguiri lançou no mês passado livro que reúne suas colunas publicadas no site da Folha de São Paulo entre janeiro de 2016 e março de 2017. O livro, intitulado “Quem É Esse Moleque para Estar na Folha?” será lançado em Araras na próxima quarta-feira (18) às 19h30 no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita (localizado na Avenida Ângelo Franzini).

Considerado líder do MBL (Movimento Brasil Livre) no país, Kim deve atender ao público ararense na quarta-feira (18), vender livros e ainda autografar a obra.

“A questão da pouca idade do hoje estudante de direito de 21 anos inspira o título e é lembrada no prefácio assinado por Janaína Paschoal”, relata reportagem da Folha de São Paulo sobre o assunto. Para quem não lembra, Janaína Paschoal é professora de direito na USP e foi uma das signatárias do pedido de impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016. Conforme a Folha, ela atribui a Kim “textos mais maduros do que os escritos por colunistas que têm o dobro (quem sabe o triplo) de sua idade”.

A obra reúne ainda “diversas críticas feitas a colunistas do jornal (Folha de São Paulo) identificados à esquerda do espectro político, como Janio de Freitas, Gregório Duvivier e Vladimir Safatle”.

A vinda de Kim a Araras acontece com pedido do próprio MBL na cidade – que é capitaneado por nomes como Elcio Rodrigues (hoje presidente do TCA e do PSDB local), Monica Barreto, Regis Montaute dentre outros.

O sucesso de Kim, aliás, decorre do crescimento do MBL – do qual ele é fundador e líder. A organização surgida no fim de 2014 na esteira dos protestos contra Dilma ganhou destaque com agenda “antipetismo” e “anti-esquerda”.

Conforme a Folha, o autor do livro, Kim, hoje defende a entrada do MBL na política formal, o que já teria ocorrido nas eleições municipais de 2016.

Em Araras, por exemplo, diversos nomes ligados ao atual governo municipal também são vinculados ao MBL (Movimento Brasil Livre) – em anos anteriores, o MBL se dizia “apartidário”, durante as manifestações públicas contra o governo federal do PT.

Alguns dos nomes ligados ao MBL que integram o governo Pedrinho Eliseu são do alto escalão – como o aliado antigo do prefeito Pedrinho Eliseu, Elcio Rodrigues, que era nome forte do movimento e hoje preside o TCA. Monica Barreto Montaute, outro nome que liderava o MBL local, hoje tem cargo comissionado na Prefeitura; além deles, Rodrigo Soares e Raquel Eliana Metzner são funcionários comissionados no governo municipal – os nomes foram lembrados em imagem ‘viralizada’ via WhatsApp em junho deste ano.

Livro: Quem É Esse Moleque Para Estar Na Folha?

• Autor: Kim Kataguiri

• Editora: Simonsen (152 Págs.)

• Preço: R$ 39,90 (valor sugerido, segundo a Folha)

• Lançamento: Em Araras no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita

• Data do Lançamento: Quarta-Feira (18), a partir das 19h30