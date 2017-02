Líder de governo O nome do líder de governo na Câmara permaneceu “desconhecido”, ao menos oficialmente, até a reunião da Casa Legislativa da noite...

Líder de governo

O nome do líder de governo na Câmara permaneceu “desconhecido”, ao menos oficialmente, até a reunião da Casa Legislativa da noite de segunda-feira. Tribuna até chegou a solicitar, via diretoria de Comunicação da Casa, quem seria o indicado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para ser o líder de governo por lá. A resposta obtida no final da semana passada era que o prefeito ainda não havia definido o nome. Três dias depois, contudo, Apolari foi anunciado oficialmente para o cargo – o anúncio, entretanto, não ocorreu na tarde de segunda-feira, e sim, apenas durante a Sessão Camarária. O ofício 15/2017 enviado pelo prefeito Pedrinho Eliseu e apontando José Roberto Apolari como seu representante no Poder Legislativo chegou à Câmara ainda na tarde de segunda-feira, mas aparentemente ficou guardado a sete chaves.

PDT inativo

Oficialmente o PDT de Araras não tem mais Comissão Provisória considerada como ativa. O partido tem significativo número de filiados em Araras e capitaneou a candidatura de Breno Cortella a prefeito no ano passado. A chapa de Breno Cortella e do PDT era uma das maiores em número de partidos aliados e teve consigo 44 candidatos a vereador. Além disso, a chapa teve o segundo maior tempo de TV na campanha eleitoral de 2016, e o PDT, com alguns dissidentes do PT, ganhou força antes das eleições do ano passado. O então chefe de Gabinete da gestão Nelson Brambilla, o professor Leo Gurnhack, se tornou presidente da sigla em Araras após sair do PT, justamente com a meta de trazer o PDT para o grupo. Agora, contudo, passadas as eleições o partido parece ter perdido importância, ao menos por enquanto, para alguns de seus nomes.

Horário estendido

A Secretaria Municipal da Educação anunciou no final de janeiro que o horário de atendimento das creches municipais seria alterado a partir de 6 de fevereiro, início do ano letivo. A mudança aconteceu depois de outra decisão, adotada pela antiga gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), que reduziu o atendimento nos dois períodos: manhã e tarde. Já o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e a secretária de Educação, Mariana Mani Moura, decidiram que os alunos sairão ao meio dia, do período da manhã, e a partir das 17h e 17h30 à tarde. Mesmo assim, as atividades desenvolvidas dentro das creches estariam praticamente mantidas na comparação com o que seria desenvolvido em horário reduzido. Há quem indique que a promessa de concentrar o pedagógico no período da manhã, e a realização de atividades lúdicas no período da tarde, além do banho, seria inviável com a baixa quantidade de professores e monitores. Ou seja, a intenção é boa, mas falta material humano para colocá-la em prática. Não basta mais tempo na escola. É preciso mais atividades e mais professores.

Araprev

O presidente da Araprev, Gilberto Del Bel, questionou a Tribuna no decorrer desta semana sobre nota desta coluna, da semana passada, na qual são citados os cerca de R$ 1 milhão mensais destinados à Araprev como complementação mensal realizada para equacionar o que entra e o que sai do Fundo Financeiro da autarquia. Del Bel argumentou – com razão – que o aporte não visa “sanar um vazamento no regime previdenciário dos servidores municipais”, como esta coluna citou, e sim complementar o valor que falta mensalmente no Fundo Financeiro.

Nome antigo

O advogado José Carlos Martini Junior, novo secretário de Assuntos Jurídicos de Araras, não é nome novo dentre os comissionados da Prefeitura. Ele também foi comissionado do governo Luiz Carlos Meneghetti (PPS). Antes de estar no Jurídico da Prefeitura, Martini também foi assessor jurídico na Emhaba, na época presidida por Jackson de Jesus. Ele também é filho de uma figura antiga da política ararense, conhecida como Zé Bode (José Carlos Martini). Zé Bode foi o candidato a vice-prefeito de Meneghetti na primeira vez que o ex-prefeito disputou uma eleição, ainda na década de 80.

Em espera

A vaga ocupada por José Carlos Martini Junior, aliás, ficou desocupada desde o início da gestão de Pedrinho Eliseu (PSDB). O que se ouve nas conversas de corredor da Câmara é que Pedrinho Eliseu deixou em aberto uma Secretaria (Jurídico ou Fazenda) justamente para receber indicações de aliados políticos. Desde o reagrupamento dos aliados a Pedrinho, então, diversos nomes foram lembrados. Tanto é que um dos nomes cogitados foi o de Anselmo Malvestiti. Ele, contudo, acabou ficando na Câmara, como diretor.

Traído

Nome forte do PTB de Araras, o ex-vereador Bonezinho Corrochel foi surpreendido com a indicação do vereador José Roberto Apolari (PTB) como líder do governo na última sessão da Câmara. Nem ele, nem a mãe e colega de partido de ambos, Regina Corrochel, sabiam que Apolari iria migrar ao grupo de Pedrinho tão explicitamente a ponto de representá-lo na Casa de Leis. Até opositores de Bonezinho garantem que ele se sentiu traído, já que o PTB nunca aderiu ao governo. Outro constrangimento do grupo petebista teria ocorrido quando Apolari rasgou elogios ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Sem o aval

A indicação de Apolari para ser líder do governo Pedrinho Eliseu na Câmara surpreendeu tanto o PTB que Regina Corrochel não conseguiu esconder, ainda na sessão da Câmara, a nítida surpresa com a indicação. O problema é que, além de irritar alguns nomes do PTB, há a tese levantada por nomes ligados ao grupo de que um líder de governo tem que ter a aprovação do partido. Como Apolari aceitou o convite sem o aval da Executiva do PTB, isso poderia até gerar uma discussão burocrática dentro do partido. Nome forte do PTB, o ex-vereador Bonezinho Corrochel, contudo, desconversou sobre o assunto quando contatado, e se limitou a deixar claro que não queria se manifestar sobre o caso. Os mais próximos a Bonezinho, porém, garantem que ele não teria mesmo digerido o que alguns consideraram uma traição.

TORPEDO

“Vamos continuar com as operações nos próximos domingos, pois as reclamações eram constantes”

Do secretário de Segurança Pública de Araras, Moisés Furlan, sobre operações realizadas em fevereiro, na Praça Barão de Araras, para coibir atos de vandalismo e uso de drogas.