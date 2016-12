Licitação para tratar 100% do esgoto é encerrada

Foi encerrada a licitação (concorrência pública) para contratar empresa que ficará responsável pela modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), Parque Tiradentes, zona...

Foi encerrada a licitação (concorrência pública) para contratar empresa que ficará responsável pela modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), Parque Tiradentes, zona leste. A obra integra segunda etapa do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas deve começar apenas em 2017.

A licitação foi aberta em junho deste ano e deveria ter sido encerrada em setembro, mas precisou ser prorrogada. Felipe Beloto, presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente), explica que algumas empresas entraram com recursos durante o processo.

“A licitação do tipo concorrência pública dura 90 dias, mas ela se prolongou para 160 dias em função de algumas empresas que entraram com recursos ou impugnações”, explica. Encerrados os trâmites burocráticos, a empresa vencedora foi a Sanex Soluções Eirele, de Sorocaba/SP, e o processo foi encerrado no valor de R$ 11.279.031,43.

A assinatura do contrato entre a Sanex e o Saema está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (9), mas as obras devem começar apenas 2017. “Ainda dependemos dos trâmites com encaminhamento de documentos para a Caixa Econômica Federal e para o Ministério das Cidades. O prazo previsto para início das obras é de 30 a 40 dias depois da assinatura”, disse Beloto. A obra deve ser entregue em até um ano após início.

Estação trata menos de 20% do esgoto produzido

Desde o início da sua operação nos anos 1990, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) nunca tratou 100% do esgoto produzido pela cidade, sendo jogado “in natura” para o Ribeirão das Araras.

A situação piorou com o passar dos anos, principalmente devido ao crescimento da cidade e aumento da demanda. Em entrevista para Tribuna em março deste ano, Beloto disse que a ETE nunca recebeu manutenção. Atualmente, três reatores tratam o esgoto produzido, mas em 2015 dois reatores foram danificados por chuvas e o tratamento foi reduzido para patamar atual – menos de 20%.

A modernização é considerada emergencial pela autarquia para eliminar o esgoto jogado sem tratamento no Ribeirão das Araras e que deságua no Rio Mogi Guaçu. A Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) recomenda aos municípios que tratem, ao menos, 90% do esgoto produzido.

“No geral a obra consiste na modernização e vai repor reatores anaeróbicos, que serão modulados, ou seja: a tecnologia permite que eles sejam adaptados conforme crescimento da demanda e não será necessário realizar grandes obras para atender ao crescimento da demanda que, naturalmente, será verificado com o passar dos anos e com aumento da população”, explica Beloto.

Obras para tratar esgoto foram divididas em duas frentes

O investimento para modernizar o tratamento do esgoto na cidade acontece com investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e foi dividido em duas frentes. A segunda é referente ao contrato com a Sanex Soluções Eirele, que será assinado na próxima sexta-feira (9).

Já a primeira frente tem obras desde março deste ano e sob responsabilidade da empresa Baseplan Construtora Ltda. Beloto disse que 60% das obras foram concluídas, mas ainda restam quatro meses para o término.

As obras foram realizadas nas terras da Fazenda São Vicente, zona norte, e o valor do contrato é de R$ 6.262.434,70. A empresa também construiu o Interceptor Arary, que possui tubos de 400 milímetros de concreto armado e com extensão de cerca de 200 metros. Em funcionamento, o sistema vai conectar para rede principal que passa pela Avenida Fábio da Silva Prado.

Beloto disse que a obra também consiste na instalação de um emissão de esgoto (tubos) que será implantado na margem esquerda do Ribeirão das Araras, trecho que passa pela Avenida Dona Renata. “Este trecho compreende pouco mais de um quilômetro e sairá da região do Residencial Samantha até a Delegacia do Município. A instalação dos tubos vai alterar o trânsito, pois será necessário rasgar o asfalto”, finalizou.