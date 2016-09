Libertadores 1 A Conmebol decidiu aumentar a duração da Copa Libertadores da América, antes restrita a praticamente o primeiro semestre. A proposta é que...

Libertadores 1

A Conmebol decidiu aumentar a duração da Copa Libertadores da América, antes restrita a praticamente o primeiro semestre. A proposta é que a competição ocupe também parte do segundo semestre, o que deve provocar mudanças profundas na prepação das equipes classificadas. m vez de ser realizada em 27 semanas, como a entidade estava acostumada a fazer, o principal torneio sul-americano será disputado agora em 42 semanas, sendo jogado de fevereiro a novembro. Até este ano, começava em janeiro e costumava acabar no mês de julho.

Libertadores 2

A final da Libertadores, que agora deverá ser realizada em jogo único, em local neutro, causou bastante polêmica com seu novo formato. Desde sua criação, em 1960, as decisões foram feitas em duas partidas, uma na casa de cada equipe. A ideia é “copiar” a Liga dos Campeões da Europa, que todo ano define um local para a realização de um jogo único valendo o título. No ano passado a final foi em Berlin, com vitória do Barcelona sobre a Juventus. E neste ano a final foi em Milão: vitória do Real Madri sobre o Atlético Madri.

Libertadores 3

Após a decisão da Conmebol de aumentar a duração da Libertadores, a CBF também prepara mudanças em seu calendário anual, hoje bastante bagunçado, envolvendo datas para os estaduais no início do ano, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A CBF quer adequar as datas para não prejudicar os times nacionais. Mudanças devem ser anunciadas nesta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Libertadores 4

O Brasil reivindica mais uma vaga na Libertadores, o que deve ocorrer já para 2017. Desta forma, uma mudança no “meio do jogo” deve ocorrer no Brasileirão deste ano, com a possibilidade de abrir mais uma vaga para a Libertadores do próximo ano. Atualmente o Brasil tem direito a 5 vagas, para os 4 melhores do Brasileirão, e uma vaga para o campeão da Copa do Brasil. Pode até surgir uma quinta vaga aos participantes do Brasileirão: se o campeão da Copa do Brasil ser um desses times no G4, a quinta vaga para a Libertadores também viria do Brasileirão. E até uma sexta vaga vinda do Brasileirão (G6), desde que o campeão da Copa Sul-Americana também seja um brasileiro que já esteja no G4, no caso o Flamengo.