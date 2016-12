Liberta 2017 A Libertadores de 2017 promete bastante acirramento entre os brasileiros, em virtude do número de participantes. São oito clubes brasileiros classificados para...

Liberta 2017

A Libertadores de 2017 promete bastante acirramento entre os brasileiros, em virtude do número de participantes. São oito clubes brasileiros classificados para a principal competição sul-americana, sendo 6 via Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil (Grêmio) e 1 pela Sul-Americana (Chapecoense). Os seis do Brasileirão são: Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético/MG, Botafogo e Atlético/PR, sendo que esses dois últimos vão participar da fase preliminar (mata-mata em busca de uma vaga na fase de grupos). A Conmebol sortearia na noite de ontem os grupos da 1ª fase, com apenas 3 brasileiros como cabeças de chave: Santos, Atlético/MG e Grêmio.

Ranking Sul-Americano

A Conmebol divulgou o ranking sul-americano, que serviu de base para fazer o sorteio ontem da fase de grupos da Libertadores. Destaque para somente quatro brasileiros no Top 10, sendo apenas o Atlético/MG classificado para a Libertadores, e outros 3 fora: São Paulo (6º), Cruzeiro (7º), Corinthians (8º) e Atlético/MG (9º). Essa é a sequência dos principais clubes brasileiros nesses ranking: São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Atlético-MG, Inter, Grêmio, Santos, Palmeiras, Fluminense e Flamengo.

Só argentinos

O ranking da Conmebol é elaborado a partir de três itens principais: histórico do desempenho dos clubes, entre as edições da Libertadores realizadas entre 1960 e 2006; a pontuação de cada equipe nos últimos 10 anos; além dos títulos de campeonatos nacionais conquistados entre 2007 e 2016. Desta forma, os argentinos Boca Júniors e River Plate, são os melhores da lista. Veja o Top 10 do ranking: Boca Juniors (Argentina), River Plate (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia), Nacional (Uruguai), Peñarol (Uruguai), São Paulo (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil) e Olímpia (Paraguai).

Quem será campeão?

A Libertadores do próximo ano terá uma grande mudança, a de ser disputada durante toda a temporada – antes terminava no meio do ano. Desta forma, tende a ser um campeonato ainda mais complicado, mas deve ser favorecido o clube que tiver um elenco volumoso e qualificado, conseguir manter sua base do início ao fim do ano, e não perder tantos jogadores nas janelas de transferência. Entre os brasileiros, indico como potencial para disputar o título o Palmeiras, Grêmio e Flamengo.