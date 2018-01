Levantamento da Prefeitura aponta para 68% de reclamações resolvidas via 156

Um buraco na rua, mato alto no terreno vizinho ou até mesmo problemas com lâmpadas apagadas na rua de casa. É raro quem nunca...

Um buraco na rua, mato alto no terreno vizinho ou até mesmo problemas com lâmpadas apagadas na rua de casa. É raro quem nunca se deparou com esse tipo de problema considerado até corriqueiro. Muita gente questiona até mesmo a demora do Poder Público em resolver a situação, mas segundo a Prefeitura de Araras as reclamações via telefone tem sido solucionadas.

Ao menos é o que aponta um balanço divulgado pelo Serviço 156 da Prefeitura. Segundo o levantamento, entre as solicitações registradas pela população no ano passado pelo telefone 156, ao menos 68% já foram resolvidas. Foram 6.303 solicitações no balanço entre janeiro e novembro de 2017.

“A avaliação do Serviço 156 é que o percentual de resolução foi considerado muito bom”, pondera nota da Prefeitura. Ainda restam algumas solicitações em aberto, mas a administração municipal garante que elas já foram encaminhadas para os respectivos setores responsáveis e que “serão resolvidas conforme disponibilidade”. Apesar da resolução em média ser de 68%, em algumas Secretarias o índice chega a ter um percentual de resposta positiva de mais de 90%, segundo a Prefeitura – ou seja, em outras pastas o índice é, consequentemente, mais baixo também.

Das 6.303 solicitações durante o ano de 2017, 65% são direcionadas para os setores que têm uma amplitude de serviços de rua, como poda de árvore, corte de mato alto, tapa-buraco, coleta de entulho, fiscalização em bares, animais nas ruas etc.

Para o diretor do Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria da Prefeitura, Rodrigo Soares, além de resolver o problema, seu setor ainda faz contato posterior com o reclamante para informar da resolução. “Só não conseguimos falar com todos porque muitas reclamações são anônimas. Caso contrário faríamos esse contato para dar um retorno ao cidadão”, comentou Soares.

O Serviço 156 da Prefeitura não recebe apenas reclamações. O contato acaba sendo utilizado pelos cidadãos para obter informações básicas de outros serviços oferecidos pela administração municipal.