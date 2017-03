Levantamento aponta que bens “sumiram” da Prefeitura

Depois de praticamente dois meses passados da ordem do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), para que a Prefeitura levantasse todo o inventário de...

Depois de praticamente dois meses passados da ordem do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), para que a Prefeitura levantasse todo o inventário de bens municipais o prefeito garante que diversos objetos que deveriam estar dentro dos órgãos municipais simplesmente sumiram. A Prefeitura, contudo, não informou nenhum número sobre bens desaparecidos ou quantidade de objetos danificados.

Mesmo sem dar detalhes do apurado, a perspectiva foi dada pelo próprio prefeito na última sexta-feira (3), quando o chefe do Executivo foi taxativo em entrevista coletiva concedida à imprensa local. O prefeito admitiu que o inventário de bens municipais solicitado por ele ainda não está concluso, mas garantiu que o número de objetos que simplesmente têm sua localização desconhecida preocupa.

Pedrinho garantiu que a administração municipal vai registrar todos os sumiços em BOs (boletins de ocorrência) junto à Polícia Civil e que a ideia dos BOs é deixar registrado que o desaparecimento de materiais ocorreu antes mesmo do início de 2017.

“Vamos fazer um levantamento do que tinha e do que tem no momento que nós assumimos a Prefeitura a partir do dia 1o de janeiro. E já posso antecipar, por aquilo que já vi e dos que já entregaram e concluíram seu trabalho, que muita coisa sumiu. Bens de uso permanente da administração e que eram pra existir, não existem mais”, insistiu o chefe do Executivo.

O prefeito garantiu que o procedimento ajuda a próxima administração inclusive a se resguardar na questão sobre o registro dos bens municipais. Todos os secretários municipais terão que apresentar levantamento dos bens para o registro. “Os secretários foram orientados, vão fazer os respectivos boletins de ocorrência. Vamos arquivar toda essa documentação, nos desonerando assim da obrigação de deixar registrado a questão do patrimônio da Prefeitura”, pontuou Pedrinho.

Tribuna chegou a questionar a Prefeitura, na segunda-feira (6), sobre o que já se apurou de acordo com esse levantamento; se existe uma quantidade de bens que já se notou que mesmo pertencentes à administração pública não foram localizados nas respectivas repartições; em quais Secretarias e repartições houve constatação da ausência de bens que deveriam estar sob domínio do Poder Público e não foram localizados; quantos bens até agora não foram localizados em toda a Prefeitura; e se a autoridade policial já foi comunicada sobre o desaparecimento dos bens citados pelo prefeito. Contudo a administração municipal informou que o próprio secretário da Fazenda, José Luiz Corte, informou que o prefeito deu prazo até o dia 15 de março para ter números e dados desse levantamento. A Prefeitura não divulgou então nenhuma informação além do prazo dado pelo chefe do Executivo para o fim da apuração.

Levantamento foi uma das primeiras ações do prefeito no cargo

O levantamento do patrimônio da administração pública direta e indireta foi uma das primeiras determinações do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) à frente do cargo. A decisão dele ocorreu já no segundo dia de governo (primeiro dia útil de sua administração) e foi instituída por meio de Portaria.

No documento Pedrinho determinou aos secretários e presidentes das Autarquias o levantamento do patrimônio existente nas repartições públicas a seu cargo, através de inventário, em comparativo com o ativo mobilizado declarado existente.

Ainda em 2 de janeiro o prefeito determinou que os secretários/presidentes teriam o prazo de sete dias úteis para promoverem os inventários dos bens existentes nas suas respectivas Pastas/Autarquias e remetê-los a ele. Contudo, passados mais de dois meses alguns chefes de setores ainda não concluíram o levantamento. A previsão municipal é que em poucos dias toda essa informação esteja apurada.

Cada secretário/presidente de autarquia teve que nomear, sob sua coordenação, um servidor efetivo graduado de cada órgão como presidente e dois membros efetivos lotados (quando existir), aos quais coube o levantamento do acervo, sua correta escrituração e anotação de patrimônio faltante, de acordo com a portaria assinada pelo prefeito.

Assim que estiver concluído o levantamento com a consequente expedição do inventário, os secretários/presidentes devem assinar em conjunto com os servidores por eles designados, e comunicar à autoridade policial os bens faltantes, remetendo, posteriormente, cópia dos documentos e comunicados ao prefeito municipal, para arquivamento em local próprio.

“Em se tratando de bens móveis integrantes da frota municipal que estiverem danificados, além de fotografia e filmagem, elaborar-se-á relatório pormenorizado. O mesmo procedimento será adotado nas vistorias dos próprios públicos”, previa a norma imposta pelo chefe do Executivo.

A determinação de Pedrinho era que além de comunicar a autoridade policial, se houvesse falta ou dano em patrimônios caberia aos secretários e presidentes de autarquias instaurar Sindicância Administrativa para apurar responsabilidades de eventuais irregularidades. A Prefeitura, contudo, não informou se houve instauração de sindicâncias até agora devido ao sumiço ou danos em bens públicos.