Leitura lenta

“O francês é o sujeito que mais lê no mundo, o que prova que a leitura nunca fez bem a ninguém”. (Campos de Carvalho)

Como você reagiria se alguém o chamasse de azêmola? Ou de misólogo? Abelardo, aquele professor de Latim citado vez ou outra em nossas conversas, referia-se aos políticos em geral como sendo todos “incorrigíveis ancípetes”.

Ato continuo, e sem ao menos traduzir a materialização de sua vociferação, continuava lendo A Gazeta Esportiva enquanto nós, garotos mal saídos do cueiro, tentávamos traduzir um trecho do texto De Bello Gallico, descrição das manobras militares comandadas pelo imperador romano Júlio César nas Guerras da Gália, texto este escrito pelo próprio. Enfim, pelo dito cujo.

Ao dicionário, popularmente chamado de pai dos burros, cabia a tarefa primária de remover lascas de nossa impúbere ignorância. Quem se interessava, ia direto à fonte; quem não, perguntava a quem tinha ido, que esse é um método milenar utilizado pelos ergófobos — Argh! — que povoam a terra.

Longe de mim duvidar da capacidade que o leitor tem de decifrar signos, mas sobreditas palavras, todas elas incomuns na linguagem coloquial, são insultos que Altair J. Aranha garimpou para confeccionar seu Dicionário Brasileiro de Insultos.

E para que ninguém sequer suponha nem esteja convicto de que estou dizendo que basta dar uma folheada no tal dicionário para se inteirar qual é o significado de tais impropérios, vou direto à tradução dos tais, haja vista que me coloquei em diligência para fazê-lo como manda o figurino: allegro ma non troppo. Ou seja, consultei o dicionário do homem, o tal Aranha.

Vamos lá.

Azêmola é uma pessoa de inteligência curta; misólogo, o que tem aversão pelo raciocínio; ancípete é a pessoa de duas caras. Janistraquis — no dicionário de Altair Aranha o verbete está grafado como janistroques —, personagem criado pelo falecido jornalista e escritor Moacir Japiassu, é o famoso joão-ninguém, insulto que varou o tempo e chegou até os dias correntes.

Não é incomum muitos desaforos que o avô dos nossos avozinhos tinham o costume de proferir, reintegrarem-se nas usanças das pessoas. É o caso de furdunça. Furdunça virou “furdúncio”, palavra largamente utilizada hoje por parte da população.

Mas que ninguém pense que precisa de um dicionário para descarregar um caminhão carregado de melancias para xingar o próximo. Duas, no máximo três expressões idiomáticas fazem o serviço direitinho. Desde que o sujeito se submeta depois ao rigorismo das consequências, tem como rasgar o verbo em linguagem perfeitamente entendível.

Tenho dito, sempre que a oportunidade se me apresenta, que ler, seja pouco, seja bastante, às vezes atrapalha; melhor ainda, mais estorva do que auxilia. O francês é o sujeito que mais lê no mundo, o que prova que a leitura nunca fez bem a ninguém.

Trocando os graúdos subentendidos em miúdos algo claros, pessoas com catarata mental não devem ir com muita sede ao pote. Porque, como se diz no popular, elas costumam misturar as coisas.

A respeito, lembro aqui a história do Queiroz. O Queiroz lia um livro por semana; em conta de chegar, algo em torno de 52 livros por ano. Lia o que lhe caía às mãos; os livros indicados pelos professores e os sugeridos pelas resenhas de jornais e revistas; lia os livros que ganhava de presente e os amansados pelas bibliotecas.

Morreu confundindo Jesus com Genésio, Capitão de Fragata com cafetão de gravata; pedia ao garçom bife ali na mesa ao invés de bife à milanesa. O Queiroz, que o bom Deus o tenha, embora tenha lido furiosamente a vida inteira sempre confundiu Banda dos Fuzileiros com bunda dos funileiros.

O Queiroz, que Gutemberg o perdoe, confundia abóboda celeste com abóbora da Celeste. Os livros fizeram tão mal a Queiroz que seu epitáfio acabou sendo o seguinte:

“Leu, leu, leu, não entendeu, o pó comeu”.

Bom dia!