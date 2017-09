Leilão permite compra de bens de apartamentos decorados

Quem está procurando uma oportunidade boa de negócio, a Sold está realizando um leilão de bens de apartamento decorado em Araras com lances iniciais...

Quem está procurando uma oportunidade boa de negócio, a Sold está realizando um leilão de bens de apartamento decorado em Araras com lances iniciais a partir de R$10,00. A empresa Rio Verde construtora disponibilizou para serem leiloados mais de 100 lotes, compostos por móveis utensílios e eletros que ficaram somente em exposição no showroom (apartamento decorado) montado por eles no período de vendas dos imóveis.

Todos os lotes podem ser avaliados presencialmente de agora até 2 de outubro, o endereço e horários podem ser consultados no site da Sold Leilões. O leilão se encerra dia 3 de outubro, e pode ser acompanhado em tempo real pelo site.

Confira os destaques do leilão e seus lances iniciais: dois quadros com lance inicial de R$30,00, box com lance inicial de R$50,00, cadeiras de mesa de jantar com lance inicial R$60,00, jogo de jantar com 29 peças com lance inicial de R$70,00, jogo de cama de casal e travesseiros – 8 peças com lance inicial de R$80,00, banco com futton e almofadas com lance inicial de R$80,00, fogão quatro bocas com lance inicial de R$150,00, cabeceira com luminária com lance inicial de R$180,00, mesa de jantar com lance inicial de R$200,00, refrigerador com lance inicial de R$200,00, televisor Samsung com lance inicial de R$350,00, sofá em L com lance inicial de R$500,00, entre outros.

Confira tudo que está sendo leiloado no site: http://www.sold.com.br/lote/lista/leilao/5343.

Como participar

Qualquer pessoa pode participar dos leilões: basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, é só acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na internet é o mesmo de qualquer leilão, isto é: quem der o maior lance leva o produto.

O processo da confirmação da compra até a retirada do produto é concluído em no máximo cinco dias. O usuário que tiver dúvidas sobre as condições do produto deve conferir seu estado verificando, pessoalmente, a qualidade da mercadoria.