Lei do Refis ‘vale’ há 60 dias, mas parcelamento de impostos atrasados segue indisponível

Aprovada há praticamente dois meses, a Lei do Refis trouxe esperança aos ararenses que pretendiam pagar impostos atrasados junto ao município fazendo a quitação sem juros. Porém a medida ainda não foi colocada em prática.

O problema decorre da falta de capacidade técnica da Prefeitura para realizar o parcelamento conforme preconiza a lei recém-aprovada pela Câmara. Por isso uma empresa ficou com a missão de implantar um sistema que aceite esse parcelamento e já realize os devidos cálculos e lançamentos. Porém, esse trabalho não foi concluído a tempo.

“Fui cobrado por alguns munícipes que não estão conseguindo pagar os impostos atrasados de IPTU e outros”, lembrou Romildo Borelli – Baiano (PSD). Ele disse que segundo o secretário da Fazenda, José Luiz Corte, na segunda-feira (16) venceria o prazo dado à empresa para resolver a situação. Baiano lembrou que o problema vem de antes, mas que já se passaram nove meses da atual administração.

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) disse que a empresa que já estaria contratada ao menos desde o ano passado “lamentavelmente” não conseguiu desenvolver o programa adequado para que a Secretaria da Fazenda inicie o atendimento a quem deseja parcelar o pagamento de impostos atrasados.

Mesmo assim Pedro Eliseu garantiu que a lei não se tornará inócua – se necessária a data-limite para adesão (30 de novembro) será modificada.

Somente vai considerar-se homologado o Termo de Adesão e Confissão de Dívidas ao Programa instituído pela lei mediante o pagamento do débito em parcela única ou da primeira parcela – o que hoje é impossível.

Pedro Eliseu Sobrinho garantiu que independentemente de atrasos, os parcelamentos poderão ser feitos.

Com as notícias da semana espera-se que a Prefeitura já tenha em mãos o novo sistema nos próximos dias. Com isso quem tiver tributos municipais atrasados poderá pedir o parcelamento dos créditos tributários em até 200 parcelas, com o valor mínimo da parcela de R$ 50,00 para parcelamentos efetuados por pessoa física e com o valor mínimo da parcela de R$ 150,00 para parcelamentos efetuados por pessoa jurídica.

O texto original da lei prevê que o parcelamento, chamado de Refis 2017 (Programa de Recuperação Fiscal), poderá ser feito ao longo de 16 anos e 8 meses e será destinado a quem tem débitos tributários até 31 de dezembro de 2016, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município de Araras, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) justificou o projeto, antes da votação do mesmo, citando que a nova lei pode aumentar a arrecadação do município “através do fomento ao adimplemento de créditos tributários, proporcionando aos contribuintes a oportunidade de regularizarem a sua situação fiscal perante a Fazenda Pública Municipal, com a possibilidade de parcelamentos”.

A ideia nunca contou com o apreço do Secretário de Fazenda, José Luiz Corte, que sempre se mostrou temeroso com a falta de arrecadação imediata que o projeto poderia propiciar.



Como vai funcionar o Refis

Os devedores tributos municipais em Araras poderão parcelar em até 200 vezes suas dívidas junto à Prefeitura. O ato ficou permitido pela aprovação da Lei Complementar, mas só será implantado, na prática, quando a Prefeitura tiver em mãos estrutura para iniciar os parcelamentos – hoje a administração municipal aguarda conclusão de sistema de informática que viabilize os parcelamentos. Quando isso acontecer, a Prefeitura fará anúncio público, ofertando a oportunidade aos contribuintes.

A partir disso o pagamento da parcela única ou em parcelas deverá ser efetuado mediante guias a serem emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda e pagas na rede bancária.

O projeto de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal implica em confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos tributários nele incluídos

A adesão ao Programa instituído pela Lei não implica na renúncia ao direito do município apurar a exatidão dos créditos tributários, como também não afastará a exigência de eventuais diferenças e a aplicação das sanções cabíveis.

O programa vai perdoar todas as multas e juros devidos. “Serão deduzidos 100% da multa moratória e/ou punitiva e 100% dos juros moratórios, como forma de fomentar o pagamento por parte dos contribuintes”, estipula o texto da lei.

Só não poderá participar do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2017, o contribuinte que não cumprir qualquer dos requisitos estabelecidos pela lei ou os que continuarem discutindo judicialmente os débitos e tiverem realizado depósitos em contas judiciais vinculadas aos respectivos feitos.

Serão excluídos do Programa quem descumprir as exigências, ou quem se enquadrar em determinados casos expressos na lei (como casos de falência ou extinção, por liquidação, da pessoa jurídica. Quem deixar de pagar uma parcela por mais de 90 dias do vencimento e/ou três parcelas consecutivas ou intercaladas também perderá o benefício.

Prefeitura pretende disponibilizar Refis na próxima semana

A Prefeitura informou à Tribuna do Povo que foi trocado o sistema que faz toda a gestão tributária do município. “Era para ter sido feito o ano passado; a gestão anterior não tomou nenhuma providência”, informou a Prefeitura. Segundo a administração, foi trocado o software e o Refis não ficou pronto porque houve um problema durante a conversão. Por isso não houve como disponibilizar o Refis (que é o parcelamento) antes.

Ainda assim a Prefeitura garantiu que a partir da próxima quarta-feira (25) os munícipes já poderão comparecer no setor responsável para fazer o Refis.