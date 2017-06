Lei a ser cumprida

Tramitou na Câmara Municipal de Araras um projeto de lei, de autoria do vereador Jackson de Jesus (Pros), propondo a obrigatoriedade dos postos...

Tramitou na Câmara Municipal de Araras um projeto de lei, de autoria do vereador Jackson de Jesus (Pros), propondo a obrigatoriedade dos postos informarem qual combustível é o mais vantajoso para o consumidor naquele dia, conforme o preço da gasolina e do etanol. Foi aprovado por unanimidade.

A maioria dos motores dos veículos fabricados no Brasil hoje é flex, ou seja, aptos a funcionar tanto com gasolina como com etanol. Desta forma, o motorista sempre avalia o preço de cada um deles na hora de decidir com qual abastecer – e sabe-se que a conta, para decidir pelo etanol, é que o mesmo não ultrapasse em 70% o valor da gasolina, levando em consideração o potencial de consumo médio de cada combustível.

Na prática, dificilmente um consumidor chega no posto, olha os preços dos combustíveis (se os mesmos estiverem expostos), pega sua calculadora e faz a conta para saber qual produto compensará comprar naquele momento. Por este motivo é que a proposta do vereador é válida – a fim de facilitar o consumidor a decidir como abastecer.

O autor do projeto justifica que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) já prevê que a informação seja clara para o consumidor, conforme consta no Artigo 6º, inciso 3. Trata-se de uma lei mais abrangente e que não cita a afixação de cartazes nos postos. Porém, na visão dele, o CDC deixaria lacuna para que cada município crie lei específica, como esta aprovada pela Câmara.

Mas podemos questionar o cumprimento desta nova lei, e se ela vai ser colocada em prática. Atualmente, muitos postos só exibem os preços quando os mesmos sofreram algum tipo de queda ou estão em promoção, sendo mais interessante expor os preços para chamar clientela. Entretanto, quando estão em alta após repasse das refinarias, a tabela dos preços é retirada do campo da visão dos consumidores. E há outras reclamações também, por ações praticadas por alguns postos, como a de não diferenciar explicitamente os preços diferenciados para quem vai pagar com dinheiro ou com cartão. Importante ressaltar que nova lei federal permite essa diferenciação, porém a divulgação dos preços precisa ser explícita.

Com esta nova lei municipal em vigor, fica a pergunta: Se muitos postos já não cumprem a lei abrangente do Código de Defesa do Consumidor, de simplesmente expor os preços aos consumidores, então por quê, agora com uma lei municipal mais específica exigindo a diferenciação do etanol e da gasolina por meio de percentual, eles cumpririam? A resposta é simples e velha conhecida de todos nós: não existe fiscalização eficiente e que aplique a devida punição para quem descumpre uma lei.