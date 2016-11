Lavando o Brasil Marcelo Calero deixou o cargo de ministro da Cultura e saiu disparando pra todo lado, inclusive de que o presidente da...

Marcelo Calero deixou o cargo de ministro da Cultura e saiu disparando pra todo lado, inclusive de que o presidente da República, Michel Temer (PMDB), o pressionou para encontrar uma saída para obra de interesse em Salvador/BA do ministro Geddel Vieira Lima – PMDB-BA (Secretaria de Governo). Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o ex-ministro enlouqueceu… Que assim seja! É o que a sociedade está buscando, ou seja, a loucura na política, conforme manda a Constituição. Afinal, todos são iguais perante a lei, indistintamente de cargo, cor, credo ou seja lá quem for. Manda a lei, e não a vontade de quem tem mais poder.

Não fui eu

O vereador e candidato a prefeito de Araras neste ano, Bonezinho Corrochel (PTB), tem sofrido pressão de grupo de estagiários que temem perder os cargos após início de processo seletivo para contratação de estagiários pela Prefeitura. Muitos deles acreditam que tenha partido do vereador denúncia contra o município, pelo modo como a seleção dos estagiários era feita. Até pouco tempo atrás, esta seleção era feita por meio de parcerias entre a Prefeitura e entidades, ou até mesmo indicação política. O que se sabe é que a reclamação de um cidadão fez o Ministério Público cobrar da Prefeitura que fizesse uma seleção com isonomia, ou seja, sem distinção entre qualquer interessado devidamente qualificado. Bonezinho garante que esse cidadão não é ele.

Intensivão do TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizará cinco sessões plenárias na próxima semana. Além das sessões ordinárias jurisdicionais e administrativas de terça e quinta-feira (29 de novembro e 1º de dezembro), respectivamente a partir das 19h e 9h, a Corte Eleitoral fará sessões extraordinárias jurisdicionais e administrativas na segunda, quarta e quinta-feira (28 e 30 de novembro e 1º dezembro), a partir das 19h. Ou seja, o Plenário do TSE se reunirá na próxima quinta-feira (1º) por duas vezes em sessão para o julgamento de processos, às 9h e às 19h. As sessões se intensificam com o objetivo de julgar diversos casos justamente referentes às eleições de 2016. Um deles, inclusive, é o de Pedrinho Eliseu (PSDB). A expectativa do grupo de Pedrinho era de que ele fosse julgado nessa semana. Passados os dias o caso dele permanece indefinido, mesmo com o grupo de Pedrinho sempre insistir que “logo ele vai ser julgado”. Com a chegada de dezembro, apesar do ‘intensivão’ do TSE, há o temor de que a situação ainda permaneça indefinida.

Comunicado pelas redes

Bonezinho nega que tenha denunciado a Prefeitura pelo modo como seleciona seus estagiários, e até publicou nota sobre o assunto. “A Prefeitura de Araras foi notificada pelo Ministério Público a respeito da situação dos estagiários do Município, inclusive da Educação, que precisa ser regularizada através de processo seletivo. Este fato fez gerar um boato de que o autor de tal ação seria este vereador, segundo alguns estagiários que me procuraram, fato este que não procede. Diante de tal boato, solicitei da Secretaria Jurídica do Município acesso ao processo, onde consta autoria de um advogado. Tenho acompanhado de perto a situação envolvendo os estagiários, e quero aqui expressar meu total apoio a eles, dentro do que rege a legislação”, garante o vereador.

Medida acertada

Segundo Bonezinho Corrochel, de acordo com o Ministério Público, para regularizar da situação, a Prefeitura deve realizar processo seletivo para contratar estagiários, o que está em andamento. Apesar da pressão de alguns grupos contra a medida (principalmente os que hoje possuem estágio), a exigência do Ministério Público parece totalmente acertada, já que os estágios devem ser oferecidos a qualquer cidadão que tenha interesse. Isso não impede que quem hoje é estagiário possa continuar desenvolvendo a mesma atividade, desde que se sobressaia na seleção a ser realizada pelo Poder Público.

Fechamento

O final de governo já parece nítido para quem está trabalhando dentro da administração municipal. Isso porque fontes internas da própria Prefeitura garantem que a ideia de muitos funcionários (de alto e do baixo escalão) é fechar logo a conta e terminar o governo. Principalmente no caso dos comissionados, praticamente todos sabem que serão demitidos e com a iminente chegada de governo de oposição não devem voltar aos cargos. Por isso há quem diga que predomina o clima de despedida e de finalização de relatórios e fechamento das últimas pendências. Boa parte dos comissionados, aliás, já foi demitida no último mês, por ordem da Justiça, seguindo sugestão e pedido do Ministério Público. Mesmo contrariando o prefeito, a dispensa dos comissionados pode ter caído como uma luva nas mãos de Brambilla, já que ao menos por dois meses não haverá despesa nos cofres municipais com salários a essas pessoas.

Pressão?

Pela segunda vez no ano a Câmara dos Deputados recuou na tentativa de aprovar uma alteração na legislação para anistiar explicitamente o caixa dois eleitoral, tema de alto interesse dos políticos alvos da Operação Lava Jato. A votação da proposta em plenário, que ocorreria nesta quinta (24), foi adiada. A anistia foi maciçamente criticada pela opinião pública e seria inserida no pacote de medidas contra a corrupção apresentado pelo Ministério Público em março e aprovado em comissão especial na quarta (23). Há quem aponte que a ideia de alguns deputados é usar uma proposta originalmente anti-corrupção do Ministério Público para inserir pontos que, ao contrário disso, tentam ‘livrar a cara’ de deputados acusados de condutas criminosas no passado. Por isso a pressão popular contra a anistia – uma espécie de perdão dado a quem cometeu o que antes era considerado crime. A dúvida é se a votação desta anistia foi descartada ou apenas adiada, para ser votada ‘de surpresa’?

Anistia pra quem?

Segundo notícia online da Folha de São Paulo da quinta-feira (24), apesar do discurso público em se adiar votação de anistia ao caixa dois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), teve (ainda na quinta) diversas reuniões a portas fechadas em que se discutiram propostas da mesma anistia. Numa delas previa-se que estariam livres de imputações criminais, eleitorais ou cíveis até a publicação da lei todos aqueles que receberam doação declarada à Justiça ou não (caixa dois), para fins eleitorais e partidários. Ainda diz a Folha que o objetivo da emenda é “dar argumento jurídico de defesa aos alvos da Lava Jato, já que a maioria dos políticos acusados de receber recursos desviados da Petrobras, via empreiteiras, afirma ter usado o dinheiro em campanhas ou atividades partidárias”. Ou seja, o que se pretende é livrar os acusados da Lava Jato de serem processados por crimes já existentes, como corrupção e lavagem de dinheiro, segundo a própria Folha.

Avanço significativo

Apesar de o prefeito Nelson Brambilla (PT) estar em final de governo – quando muitos esperam que os governantes apenas fechem as contas e entreguem o bastão ao próximo governo – o atual chefe do Executivo tomou uma medida importante na última semana. O governo do petista anunciou que diversos procedimentos da administração municipal, antes adotados apenas por pedidos presenciais no guichê da Prefeitura (como solicitação de alvarás), agora podem ser feitos totalmente online. Até certidões podem ser retiradas pela página na internet da Prefeitura. O trabalho de informatização vem ocorrendo a passos lentos, e há um bom tempo, mas progressivamente. Ao menos nesse quesito o próximo governo está ganhando um sistema interessante, que pode gerar economia tanto aos cofres municipais (que deve despender menos dinheiro com atendimento) quanto para o cidadão ararense (que não precisa mais ir até a Prefeitura para resolver diversos procedimentos).

TORPEDO

“Tem sido realmente um ano dificílimo em todos os municípios, e temos visto diversos colegas prefeitos com dificuldade para honrar diversos pagamentos”.

Do prefeito Nelson Brambilla (PT), sobre a importância da Prefeitura de Araras ter conseguido quitar a primeira parcela do 13o salário dos servidores municipais, em contraponto à situação de outros municípios