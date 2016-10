Laurinda Melão: uma das Filhas de Maria

Aos 78 anos, Laurinda Melão guarda boa parte da história de Araras em sua memória. A simpática senhora reside em um prédio que fica...

Aos 78 anos, Laurinda Melão guarda boa parte da história de Araras em sua memória. A simpática senhora reside em um prédio que fica a poucos metros da Praça Barão de Araras, Centro, um dos principais cartões-postais da cidade.

Sentar na companhia de dona Laurinda é garantia de ouvir rico relato de vida. Caçula de uma grande família descendente de italianos, composta por 11 filhos – sendo seis homens e cinco mulheres – ela relata que nasceu e foi criada em uma fazenda que ficava nos arredores na Usina São João.

“Cresci e estudei os três primeiros anos no grupo escolar que existia na própria fazenda. Depois fui estudar na escola da Usina São João, que naquela época a colônia de casas era muito movimentada”, recorda.

Dona Laurinda mudou para a cidade na companhia da família aos 14 anos e já começou a estudar e a trabalhar. “Meu pai foi um homem muito sábio e bondoso, mas sempre disse que a alimentação ele garantia para os filhos, mas todos teriam que trabalhar para comprar roupas e outros luxos”, disse.

Sábia, seguiu a orientação do pai e começou a trabalhar em uma tecelagem que existia na cidade. Depois, um dos irmãos abriu um restaurante que ficava na esquina da Praça Barão de Araras com a Rua Silva Telles, onde hoje funciona uma sorveteria.

“Com meu irmão lavei desde a louça e preparo da comida para os clientes quando a cozinheira faltava”, conta. No mesmo período, estudou datilografia e se formou em contabilidade. Com as duas novas formações, começou a trabalhar no escritório da Santa Casa. “Era responsável pelos documentos dos pacientes que eram atendidos”, explica.

Laurinda conta também que integrou a comunidade das Filhas de Maria, grupo católico composto apenas pelas mulheres. “Os homens eram os Marianos, nós éramos as Filhas de Maria”, disse. As Filhas de Maria eram conhecidas pela vestimenta especial e missas eram realizadas para elas.

“Quando não tinha missa na atual Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, que naquela época era conhecida como Matriz, eu freqüentava as missas do Solar Benedita Nogueira. Aliás, fiquei curiosa pelo fato da capela – que existia no interior do prédio – ter sido desativada no local depois da inauguração da Casa da Memória”, lamenta.

A determinação motivou crescimento na carreira profissional e recebeu convite para trabalhar em Brasília na década de 1970. “Uma amiga abriu uma clínica médica na capital federal e queria alguém de confiança para trabalhar no escritório. Aceitei o desafio e fiquei 18 anos na cidade”, detalha.

Foi em Brasília que ela conheceu o marido, já falecido, e a união teve como fruto sua filha Alessandra Melão, que ganhou concursos de beleza nos anos 1990, além de ser conhecida fisioterapeuta ararense. “Hoje as mulheres conquistaram seu espaço, mas na minha época ainda era muito difícil para nós. Muita coisa evoluiu na sociedade, outras me assustam, mas a vida vale a pena”, finaliza.