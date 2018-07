A ararense Larissa Miranda, produtora executiva na premiada empresa de animação Le Cube de Buenos Aires, será jurada do Ciclope Festival em novembro...

A ararense Larissa Miranda, produtora executiva na premiada empresa de animação Le Cube de Buenos Aires, será jurada do Ciclope Festival em novembro na Alemanha, na cidade de Berlim. O tradicional evento é totalmente dedicado a manipulação da imagem em movimento de forma artesanal.

Com mais de 12 anos de trabalho na área, possui ampla experiência na produção de diferentes mídias, passando por empresas de rádio, TV e publicidade.Seguindo sua paixão pela animação, juntou-se a Le Cube responsável pela produção na América do Norte, Latina, Europa e Oriente Médio, com vasta experiência na área que já lhe renderam premiações na Cannes Lions, Clio, Ciclope, Festivais de NY, CCSP, Promax, Motionographer, entre outros.

Larissa começou trabalhar na Le Cube, um dos melhores estúdios de animação do mundo, a convite de um dos sócios. “Conheci Gustavo Karam no festival de Cannes e conversarmos outras vezes em festas e encontros de publicitários em São Paulo. Eles estavam precisando de uma produtora brasileira no escritório de Buenos Aires e depois de alguns meses de conversas, fechamos. Os profissionais são incríveis e aprendo algo novo todos os dias”, explicou.

Realizado anualmente desde 2010, o Festival Ciclope reúne profissionais de primeira linha do mundo para compartilhar suas ideias e know-how, discutir as principais questões do negócio, celebrar o melhor trabalho e interagir com colegas e clientes. “Para mim o mais importante é poder representar as mulheres no juri do Ciclope. Estamos cada vez com mais força e o número segue crescendo em festivais por todo o mundo”, finalizou a ararense.