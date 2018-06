Larissa Menin é escolhida a Rainha da Festa do Peão de Araras 2018

Larissa Menin foi escolhida na última terça-feira (29) a Rainha da Festa do Peão de Araras 2018. Ao menos 10 garotas concorreram na noite...

Larissa Menin foi escolhida na última terça-feira (29) a Rainha da Festa do Peão de Araras 2018. Ao menos 10 garotas concorreram na noite de terça ao título de Rainha da Festa do Peão de Araras 2018.

Além de representar a beleza da mulher ararense na festa mais popular da cidade, Larissa ganhou presentes do comércio local e ainda vai ter a oportunidade de conhecer os cantores contratados para o evento desse ano.

Também foram eleitas a princesa, Letícia Longo, e a madrinha, Taise Silva. O certame aconteceu no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita.

As 10 concorrentes foram Amanda de Souza, Graziela Elias, Karine Orpinelli, Lariane Crespo, Larissa Menin, Larissa Ramalho, Letícia Longo, Marilandia Nascimento, Samantha de Oliveira e Taise Silva.

As 5 primeiras colocadas eleitas pelos jurados durante o certame foram Larissa Menin, Letícia Longo, Taise Silva, Lariane Crespo e Samantha de Oliveira. Elas responderam a uma pergunta sorteada, o que computou pontos para a escolha das três representantes máximas da beleza da festa.

Datas, shows e onde comprar ingressos da Festa do Peão

A Festa do Peão de Araras 2018 acontece de 10 a 15 de agosto, com shows de Henrique & Juliano e Day & Lara (dia 10/8); Lucas Lucco, Ferrugem, Open Farra e Bruno & Barreto (11/8); Simone & Simaria (12/8); Marília Mendonça (14/8); e Milionário & Marciano (15/8). O Dia 13 de agosto terá uma “pausa” no evento.

Os ingresso estão à venda em Araras, na Casa Sônia do Lago e Radical Vest. Em Conchal, na Casa Sônia. Em Leme, na Vivace Fashion e Marília Ramos. Em Pirassununga, na Destak Malhas. Em Limeira, na Red Surf. e em Rio Claro, na Radical Vest.