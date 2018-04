Lançado Programa “Adote uma Praça”; ideia possibilita a empresas anúncios publicitários em troca de manutenção

A Prefeitura de Araras publicou na semana passada o Decreto nº 6.384/2018, criando o programa “Adote uma Praça”, possibilitando a celebração de convênio e/ou...

A Prefeitura de Araras publicou na semana passada o Decreto nº 6.384/2018, criando o programa “Adote uma Praça”, possibilitando a celebração de convênio e/ou termo de cooperação com empresas ou entidades da cidade para desenvolver e executar projetos com vistas a promover a manutenção e conservação de espaços públicos.

O Decreto também prevê que o parceiro possa veicular sua imagem na área adotada, mediante a exposição de sua marca em placas de publicidade, seguindo algumas especificações de tamanhos. Ou seja, a empresa pode ‘adotar’ a Praça e poderá, seguindo as normas, veicular publicidade no local. O modelo já é adotado em diversos municípios do país.

A Prefeitura ficará responsável pela coordenação e o controle da execução dos trabalhos nas vias públicas, por meio de uma comissão composta por cinco membros, cada um representando Secretarias ou Departamentos: Serviços Públicos, Meio Ambiente, Desenvolvimento e Obras, Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

O Decreto é a regulamentação da Lei Municipal nº 3.303/2001, que possibilita a celebração dessa parceria. “Nós já estamos conversando com várias empresas da cidade para ‘adotarem’ uma praça ou avenida. Esse Decreto está regulamentando a lei de 2001, criando mecanismos que incentivem uma maior participação e uso destes espaços públicos por parte da sociedade civil organizada”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Na última terça-feira (17), num encontro com empresários em seu gabinete para assinar os acordos de lotes industriais, Pedrinho anunciou o Decreto do “Adote uma Praça” e aproveitou para pedir a colaboração das empresas nessa parceria.

Além das praças, entende-se por espaços públicos também as rotatórias, marginais, canteiros de avenidas, bens destinados à prática esportiva e cultural etc.

Respeitando a lei de 2001, essa parceria só é possível realizar entre a Prefeitura e pessoas jurídicas, seja empresas, escolas, ONGs, instituições ou associações de moradores, desde que tenham CNPJ. A empresa ou entidade interessada na parceria deve apresentar um requerimento ao prefeito, com algumas documentações de comprovação da regularidade da empresa/entidade.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior, a partir da próxima semana é possível fazer contato com sua Secretaria para obter mais informações e a retirada do formulário a ser preenchido pelos pretendentes. O telefone da Secretaria de Serviços Públicos é 3547-6704.