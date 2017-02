Lamentável Alvo de um novo episódio de discriminação racial no futebol, o brasileiro Everton Luiz, que defende o Partizan Belgrado (Sérvia), criticou a atitude...

Lamentável

Alvo de um novo episódio de discriminação racial no futebol, o brasileiro Everton Luiz, que defende o Partizan Belgrado (Sérvia), criticou a atitude dos jogadores do Rad, que não pediram para que os torcedores do clube parassem com cânticos preconceituosos durante o jogo entre os dois times neste domingo. O duelo pela 22ª rodada do Campeonato Sérvio, realizado no estádio do Rad, foi marcado pelas ofensas ao atleta brasileiro, que deixou o gramado chorando. Após o apito final, o brasileiro desabafou e fez um gesto para os torcedores adversários, o que gerou uma reação de atletas do Rad, que partiram para cima do brasileiro, gerando também uma confusão generalizada no gramado. Durante a confusão, Everton Luiz recebeu cartão amarelo pela reação.

Grande baixa

O meia Moisés, do Palmeiras, rompeu dois ligamentos do joelho esquerdo, o cruzado anterior e o colateral medial. O prazo estipulado para retorno é de pelo menos seis meses. Ele está fora do Paulista e abre vaga para o atacante Borja ser inscrito. Moisés se machucou aos 9 minutos do jogo contra o Linense, no último domingo, em Araraquara, pela quarta rodada do Paulistão. Ele recebeu uma entrada forte do volante Zé Antônio, da equipe de Lins, torceu o joelho e, imediatamente, caiu no gramado chorando e pedindo substituição. Ainda no intervalo da partida, foi levado para São Paulo, onde foi submetido ao exame que detectou a lesão.

Reabilitação

O Santos não tem tempo para lamentar as duas derrotas seguidas na Vila Belmiro, contra São Paulo, na quarta-feira, e Ferroviária, no sábado. A próxima partida já é nesta terça-feira, contra o Ituano, às 21h30, no Estádio Novelli Júnior. O trabalho de domingo foi regenerativo, e o Peixe só teve um treinamento em campo para posicionar a equipe, na tarde de segunda-feira. A solução, então, é corrigir os erros na base da conversa.

Em alta

Lucas Pratto, Chavez e Gilberto. Setor questionado no início do ano, o ataque do São Paulo agora tem disputa intensa e qualificada. Tanto que o técnico Rogério Ceni deixa em dúvida qual será o titular contra o São Bento, nesta terça-feira, às 20h30, no Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão. Chavez iniciou a temporada como titular, fez dois gols contra o Audax, sentiu dores musculares e deu lugar a Gilberto. Ele foi cortado do banco diante de Ponte e Santos, mas voltou a ficar entre os reservas contra o Mirassol. Gilberto, até então reserva, marcou quatro vezes, três contra a Ponte Preta e um diante do Moto Club, deu assistência para Luiz Araújo e sofreu pênalti no clássico diante do Santos. Esse bom desempenho poderia mantê-lo como titular, não fosse o desgaste físico. Assim, Pratto acabou tendo a chance de estrear. E marcar.

Discreto

O meia Jadson teve participação discreta nos 45 minutos em que atuou no jogo-treino dos reservas do Corinthians contra o Água Santa, equipe da segunda divisão estadual, no CT Joaquim Grava, na manhã de segunda-feira. Ele, porém, não será relacionado para o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira, em Itaquera. A tendência é que estreie contra o Brusque-SC, dia 1º de março, pela Copa do Brasil, ou Santos, dia 5, pelo Paulistão.