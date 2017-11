Lamentável O domingo 25 de novembro de 2017 ficará marcado pelo dia em que a Ponte Preta caiu em campo para a Série B...

O domingo 25 de novembro de 2017 ficará marcado pelo dia em que a Ponte Preta caiu em campo para a Série B e se rebaixou também fora dele. O dia em que o clube fechou uma trajetória fadada ao fracasso de forma melancólica. As cenas lamentáveis que tomaram conta do Estádio Moisés Lucarelli após o terceiro gol do Vitória, aos 36 minutos do segundo tempo, deixam marcas mais profundas que a queda em si.

Dúvida

Os atacantes Jô, do Corinthians, e Henrique Dourado, do Fluminense, chegam à última rodada do Brasileirão empatados na artilharia com 18 gols. Sem marcar na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Rio, e no empate por 2 a 2 contra o Atlético Mineiro, na Arena, no jogo da taça, o centroavante do Corinthians pode ter sua última chance de gols contra o Sport, no próximo domingo, na Ilha do Retiro. Ele se tornaria o primeiro corintiano a ser artilheiro do Brasileirão na história da competição, porém nem o próprio jogador garante sua participação no jogo.

Mudança na Copa

A Fifa divulgou na manhã de segunda-feira as regras para o sorteio da Copa do Mundo de 2018, marcado para 13h na próxima sexta-feira. Além de confirmar que representantes da mesma confederação não podem cair no mesmo grupo, determinou que ao menos uma e não mais do que duas das 14 seleções européias estarão em cada uma das oito chaves de quatro. Isso quer dizer que a Seleção enfrentará obrigatoriamente uma equipe da Uefa, podendo ser do pote 2, 3 ou 4.

Fim da temporada de F1

Se, por grande parte do campeonato, Lewis Hamilton teve seu título ameaçado por Sebastian Vettel, o mesmo não se pode dizer da Mercedes. Tetracampeã do Mundial de Construtores, o time alemão nadou de braçadas durante todo o ano, sendo acompanhado de longe pela Ferrari. A verdade é que, nos últimos quatro anos, a escuderia germânica não teve adversário na briga pela taça, dominando o competição entre as montadoras.

Recordação à venda

O gramado da Arena Corinthians será trocado para a próxima temporada e terá partes vendidas a partir da próxima quarta-feira, dia 29. Pelo site www.grandesmomentos.com.br, os interessados terão duas opções de compra. Por R$ 49, uma mais simples, trazendo o pedaço da grama em um bowl com a imagem de um dos mosaicos do local; ou por R$ 89, a versão “Premium”, com o pedaço da grama no bowl alvinegro, um suporte especial em madeira com o desenho da Arena e a inscrição das competições mais importantes já disputadas no local.