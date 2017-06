Lamentável Enquanto as mesas redondas discutiam as polêmicas da rodada e os programas de TV reprisavam os gols mais bonitos deste domingo (25), a...

Lamentável

Enquanto as mesas redondas discutiam as polêmicas da rodada e os programas de TV reprisavam os gols mais bonitos deste domingo (25), a Portuguesa desaparecia do cenário nacional ao ser eliminada na Série D do Campeonato Brasileiro. Os raros minutos de destaque e as tímidas linhas de texto davam conta de uma derrota por 1 a 0 para a Desportiva Ferroviária no Espírito Santo. Como que apenas mais uma entre tantas quedas em uma competição.

Sinal de alerta

O São Paulo segue vivendo momentos de tensão na temporada. Pela quinta rodada seguida, a equipe do Morumbi saiu de campo sem vencer no Campeonato Brasileiro; desta vez, o resultado foi o empate contra o Fluminense, em casa. O resultado deixa o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, posição que gerou protestos da torcida.

Balanço

O teste do sistema do árbitro de vídeo (VAR, do inglês “video assistent referee”) foi aprovado pela Fifa na primeira fase da Copa das Confederações. Segundo o chefe do Departamento de Arbitragem da entidade, Massimo Busacca, a tecnologia atuou em 29 incidentes e nenhum “erro claro” foi validado pelos juízes durante os 12 jogos. De sete lances revisados diretamente pelo VAR, seis mudaram a decisão final do árbitro da partida, quatro por impedimento.

De olho

O nome da vez para reforçar o Palmeiras é Diego Souza. Depois da tentativa frustrada de tirar Richarlison do Fluminense, a diretoria agora tem o jogador do Sport como seu principal alvo para atender o pedido da comissão técnica por alguém que saiba jogar fora da área e também ser referência dentro dela. Aos 32 anos, o meia-atacante tem contrato até o final de 2018 com o Sport.

Preocupado

O técnico do Santos, Levir Culpi, está preocupado com a situação de Lucas Lima no Santos. Para o técnico, as informações sobre o possível acerto com o Barcelona pode atrapalhar o rendimento do jogador. O camisa 10 nega que tenha fechado com o clube espanhol e avisou Levir que estava pronto para enfrentar o Sport, neste sábado. Após atuação discreta na derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro, o meia ouviu vaias da torcida.

Poupando

A comissão técnica do Corinthians optou por dar um descanso a três titulares da equipe. Jadson, Jô e Maycon não viajaram com o elenco na segunda-feira para o confronto diante do Patriotas, da Colômbia, na quarta, às 21h45, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Com o trio de poupados ficando no Brasil, a tendência é que o técnico Fábio Carille dê chance a Marquinhos Gabriel, Kazim e Camacho. Titular do time há 23 partidas, o lateral-esquerdo Guilherme Arana segue viagem com o grupo, mas começará no banco, dando oportunidade a Moisés. Suspenso contra o Botafogo, no próximo domingo, pelo acúmulo de três cartões amarelos, Romero deve ser mantido.