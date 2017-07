Lagos do Parque Ecológico estão contaminados

As águas dos lagos do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto estão contaminadas por fezes de peixes e patos. A situação é confirmada...

Compartilhe em suas redes sociais!

As águas dos lagos do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto estão contaminadas por fezes de peixes e patos. A situação é confirmada por análise feita pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) depois de pedido do vereador Romildo Benedito Borelli – Baiano da Farmácia (PSD), encaminhado em fevereiro deste ano.

Baiano encaminhou o documento para a Prefeitura em 1º de fevereiro e nele pedia para a secretaria responsável “medidas necessárias para sanar o odor da água dos lagos do Parque Ecológico”.

Em sua justificativa, pediu que especialistas do Saema realizasse coleta e análise das águas, pois os “cidadãos que utilizaram o local reclamam que a água apresenta odor, beirando o insuportável, com um aspecto como se estivesse carregada de sabão”.

O resultado da análise das águas de ambos os lagos foi encaminhado para o vereador no dia 21 de junho e consta testes realizados nas águas dos dois lagos que ficam no Parque Ecológico. “As mesmas estão contaminadas devido às fezes dos animais que lá estão (peixes e patos). O mau cheiro é devido a alguns animais mortos (peixes) e do lodo que vem do córrego (Andrezinho) e decanta no primeiro lago”, consta na análise feita pelo Saema.

O resultado motivou o encaminhamento de um ofício, feito pelo mesmo vereador, para a Prefeitura e que pede a possibilidade da proibição do banho no referido local e ainda “estudar se os peixes do local poderão ser consumidor pelos pescadores”.

“Peço que o Saema e a Prefeitura verifique a possibilidade da proibição do banho e da pesca nos lagos, principalmente durante a Semana Santa, quando peixes são jogados e a pesca liberada. É preciso existir um estudo para indicar a possibilidade de soltar, ou não, os peixes neste ano”, disse Baiano.

Saema confirma rompimento de rede de esgoto

Tribuna encaminhou para o Saema posicionamento sobre o problema e a autarquia confirmou a situação e ainda informa sobre rompimento de uma rede de esgoto. “A informação está confirmada. Recentemente tivemos uma situação no local onde uma parte da rede de esgoto se rompeu por conta do desgaste natural do tempo e o esgoto estava caindo na água do Parque. A situação em questão foi controlada e a rede substituída”, explica nota.

Sobre o uso dos lagos (banho e pesca) a autarquia informa que “por se tratar de rio e lago, de qualquer maneira ela não é própria para o consumo, já que não é tratada e nem potável. Ela está contaminada com coliformes fecais e totais e o Saema orienta sempre que nunca seja consumida água de rios, lagos e lagos”, finaliza nota.