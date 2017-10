“La vie en close c’est une autre chose”. (Paulo Leminski) Um belo dia você se flagra apoiando-se no corrimão para vencer dois lanços...

“La vie en close c’est une autre chose”. (Paulo Leminski)

Um belo dia você se flagra apoiando-se no corrimão para vencer dois lanços de escada. A hesitação subjuga-o na subida; na volta ao térreo, você deduz que aquele ditado que diz que na descida todo santo ajuda é pura empulhação.

Não foi a primeira vez que você serviu-se da balaustrada de madeira de lei. Mas em sua cabeça foi. “Ué, o que será que aconteceu? Até ontem estava tudo bem…”, observa.

Não, não estava tudo bem. Se suas idas e vindas em seu território tivessem sido filmadas, você assistiria a um filme cujo ator principal, você, é um personagem cujos movimentos, lentos e indecisos, denunciam a velhice.

Stephen King, o papa dos contos de horror fantástico, não escreveria um enredo tão intrigante: o belo dia em que você notou que algo havia mudado em sua rotina, você não se dera conta de que já havia utilizado o corrimão como ponto de apoio. Uma, duas, centenas de vezes. Vezes que, se somadas, dão como resultado um pronome indefinido: muitos. Muitos anos e você fingiu que não percebeu.

Cá entre nós, você mentiu para si mesmo durante bom tempo. Afinal, você é um animal bípede da ordem dos primatas, e, como tal, sujeito à prática de condutas reprováveis anotadas na folha corrida psicológica de todos os seres bípedes da ordem dos primatas. Sem exceção.

Portanto, não será exagero afirmar que seu gesto instintivo de se escorar em um objeto para evitar uma queda, acredite, não passou de um recurso que você já havia utilizado antes do desabrochar de sua consciência para, digamos, a dura realidade: o tempo passou na janela, só você não viu.

Diante do fato deveras irreversível, a temida velhice, sua cabeça, encastoada num mecanismo psicológico de defesa, valera-se o tempo todo de uma recusa. Tal rejeição dizia ininterruptamente em seus provectos miolos: “Você não envelheceu. Tire essa idéia da cabeça. O corrimão é um objeto decorativo, oquei?”

Se à vista disso, e de tudo o mais, você se descobrir um vigarista que há anos vem aplicando o conto do vigário em si mesmo, não faça drama.

Não se puna a ponto de interromper as demãos de massa corrida que você vem dando nos cabelos desde o dia em que suas espessas costeletas começaram a embranquecer.

Nas crises agudas de gerontofilia, o uso de Rugol e de Creme Antisardina — os muito pirados talvez tenham uma ou outra lata guardada — é mais recomendável do que a remoção cirúrgica dos pés de galinha e rugosidades que o tempo planta na faccia do homem. Não se trata de opinião ou de conselho, trata-se apenas de sugestão.

Nada contra quem que opta pela “cara de suricato”, efeito causado pelo bisturi dos médicos Bombril, ou seja, dos doutores 1001 especialidades.

Um belo dia você se flagra, quando do início da torturante subida da escada rolante, tropeçando nos dois primeiros degraus. Porta-se como se estivesse bêbado.

Para desembarcar no segundo céu do consumismo, você cambeteia, se enrosca, trança as pernas como se fosse Carlinhos de Jesus ensaiando na quadra da Mangueira; não sabe se larga o corrimão ou se cai fora da geringonça. Sua mulher grita “cuidado, não olhe pro chão”. Você se irrita, balbucia coisas impublicáveis mas ouve a voz do duplo etéreo do seu alter ego.

“Pô, é a primeira vez que isso acontece comigo”, você observa. Ao contrário do belo dia em que você questionou a serventia de um corrimão, no belo dia da escada rolante há uma testemunha: sua mulher. Uma testemunha que tira seu cavalinho da chuva: “Não é a primeira vez não senhor. Chegando em casa vou marcar uma consulta para você”.

Veja só, até nos shoppings da vida, oásis especialistas em remoçar a velhice e envelhecer a juventude, você andou aplicando contos do vigário em si mesmo.

Não fique triste. Nem alimente sentimento de culpa. Afinal, você pode ser um fingidor, mas não é o único. Uns exageradamente mais, outros estranhamente menos, somos todos uns fingidores diante da fatalidade chamada Tempo.

Sófocles dizia que “ninguém ama tanto a vida como o homem que está a envelhecer”. Pode não ser verdade, mas é um ótimo argumento de defesa, você não acha?

