Kombi ‘tomba’ no São João; informação preliminar é de nenhum ferido em acidente

O tombamento de uma perua Kombi na Rua Araraquara/Jardim São João assustou moradores há poucos minutos. O acidente foi registrado no meio da tarde desta quarta-feira (21), e apesar de ter chamado a atenção, a curiosa cena não teve desenrolar mais grave, segundo apuração inicial.

As informações preliminares fornecidas pela própria Polícia Militar não dão conta de nenhum ferido com gravidade no acidente. A própria Polícia deve fornecer dados mais completos sobre a ocorrência no final da tarde. O veículo deve ser içado e destombado ainda nesta tarde.

