Kéki Móia? Barbearia atrai pela originalidade do nome

Tradicional barbearia localizada na Rua Padre Santo Marino, no Jardim Cândida, chama atenção pela originalidade do nome: Kéki Móia. Laércio Martini e Diogo Martini estão à frente do salão que se tornou referência com o passar dos anos.

Laércio conta que a profissão de barbeiro acompanha a história da família há anos e nasceu com seu pai, João Martini, que tinha uma barbearia na extinta colônia da Usina Santa Lúcia. Os primeiros sinais da paixão pela profissão surgiram ainda na infância. “Me recordo que eu varria o chão da barbearia e limpava as ferramentas”, recorda.

Adulto, decidiu herdar a profissão do pai e freqüentou o curso de uma escola que ficava em Leme. “Trabalhava o dia todo e pegava um ônibus na Rodovia Anhangüera até Leme”, disse. Ainda nos anos 1980, abriu a primeira barbearia no Parque Santa Cândida e, posteriormente, mudou para o atual prédio.

Questionado sobre o nome, explica que foram os próprios clientes os responsáveis pela criação. “Antes do corte eu molho o cabelo e quando finalizo pergunto se quer que molha para pentear. O jargão ficou”, conta.

Como manda a tradição a profissão herdada por Laércio do seu pai já tem novo herdeiro. Diogo, filho de Laércio, decidiu adotar o oficio há dois anos e trabalha em parceria com o pai. “Dizem que sou o Kéki Móia filho”, disse brincando.

Com os anos, Laércio acompanhou o esquecimento e o renascimento das barbearias. O ofício, que durante décadas deixou de ser popular, hoje foi adotado por homens e as barbearias se espalham pelas cidades brasileiras.

“É muito bom acompanhar o renascimento das barbearias, pois aqui o homem tem seu espaço para escolher o modelo da barba que deseja e o corte”, finalizou Laércio.