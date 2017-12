Kartistas ararenses se destacam em etapa nacional da categoria Históricos

A cidade de Limeira foi sede no sábado passado (25) da última das quatro etapas nacionais do Campeonato Brasileiro de Kart Históricos, envolvendo karts...

A cidade de Limeira foi sede no sábado passado (25) da última das quatro etapas nacionais do Campeonato Brasileiro de Kart Históricos, envolvendo karts vintage fabricados entre 1960 e 1990. Araras contou com três pilotos nesta etapa, sendo que dois deles venceram suas provas.

Camilo Salomão foi o vencedor das duas baterias com um Mini Star, valendo pela categoria envolvendo karts de 1984 a 1990, a mais importante da categoria Históricos. Roberto Dalla Costa Cornegian Filho venceu na categoria Fast 90, com um Mini 98, categoria essa com karts pré-vintage (91 a 99), utilizando os motores mais potentes e velozes do Brasil. E Gustavo Beteghelli foi o 6º colocado com um Mini Super 90, na categoria 84/90. A equipe de Araras contou com o apoio dos mecânicos Edson Pascuote e Reinaldo Salomão.

A competição é organizada pela Abkarth (Associação Brasileira de Karts Históricos), e o resgate desses karts raros é uma tendência mundial, devido à sua plasticidade e romantismo em termos de automobilismo.