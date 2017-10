Karateca é bronze na Copa SP e busca nova medalha no Brasileirão

A karateca ararense Camila Casarin subiu ao pódio numa das competições mais difíceis do Brasil: a Copa São Paulo de Karatê – Circuito Open...

A karateca ararense Camila Casarin subiu ao pódio numa das competições mais difíceis do Brasil: a Copa São Paulo de Karatê – Circuito Open Nacional, realizado no último sábado (23), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela foi medalha de bronze no kata (formas).

Competindo com 22 atletas de várias partes do Brasil, Camila perdeu logo no primeiro embate para a atual líder do ranking nacional, Nicole Mota. Na repescagem foi vencendo suas adversárias e conseguiu conquistar o bronze no kata – não há divisão por categorias no kata.

Com o terceiro lugar, Camila conquistou pontos importantes para o ranking nacional, além de vaga garantida na final do Campeonato Paulista de 2018.

Ela vai em busca de mais pontos no ranking em outubro, quando disputará a final do Campeonato Brasileiro Sênior, em Salvador/BA. Pela categoria Sênior, que envolve as principais atletas do Brasil, as disputas na capital baiana serão dias 13 e 14 de outubro, e no dia 15 acontece a final do Brasileiro por Estilos. Camila tem vaga garantida nas duas finais – para chegar na final Sênior de Salvador ela foi medalha de bronze na Fase Zonal de Manaus, em julho deste ano.

4º lugar no Canadá

Camila está no Top 10 do Brasil, mas seu objetivo é subir no ranking nacional para manter chances de representar o Brasil em competições internacionais.

Convocada pela Confederação Brasileira de Karatê Shitokai neste ano, Camila foi ao Canadá em agosto último e conquistou o 4º lugar no 18º Pan-Americano de Shitoryu Karate, realizado em Gatineau, uma cidade da província de Quebec e parte da região metropolitana de Ottawa. Ela fez parte da delegação brasileira, junto com vários outros karatecas da seleção brasileira.

Camila Casarin vem conseguindo se destacar no karatê nacional graças aos patrocínios e apoios que recebe. É atleta do Sayão FC e treina fisicamente no Instituto Salomé, com a personal Jéssika Pires, além do patrocínio de Fernanda Valin (nutricionista), Carla Camillo (psicóloga), Escola de Idiomas Excellent Global e Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Esporte. Seus técnicos são Anderson Miranda (Sayão) e Rogério Yujiro Saito (Federação Paulista).