Karateca ararense é convocada para integrar Projeto Olímpico da FPK

A karateca ararense Camila Casarin, faixa preta e com 23 anos de idade, recebeu uma notícia pra lá de especial nesta semana, ao...

Compartilhe em suas redes sociais!

A karateca ararense Camila Casarin, faixa preta e com 23 anos de idade, recebeu uma notícia pra lá de especial nesta semana, ao ver seu nome entre as convocadas pela Federação Paulista de Karatê para integrar o Projeto Olímpico, criado neste ano pela entidade paulista.

A convocação foi através de pontuação em ranking e também por índice técnico. Camila já tem no currículo vários títulos importantes como competidora de kata (formas) e mantém o sonho de disputar competições internacionais.

Com a oficialização do karatê como modalidade olímpica a partir da próxima Olimpíadas (Tóquio/2020), a FPK criou esse projeto e montou um grupo com competidores de alto nível para disputar torneios internacionais e somar pontos no ranking mundial.

No caso da categoria de Camila (kata sênior), foram seis convocadas pela Federação Paulista, mas após um período intensivo de testes e treinamentos, a entidade definirá apenas uma atleta a representar o Estado em disputas internacionais de kata feminino.

Vale ressaltar que na Olimpíada de 2020, apenas 10 atletas de karatê vão competir em suas determinadas categorias. No kata masculino e feminino a categoria é única, enquanto no shiai (luta) há diferença de categoria de peso.

Como os classificados para as Olimpíadas serão apenas os 10 melhores no ranking mundial, independente da nacionalidade do atleta, a Federação Paulista de Karatê deseja que seus atletas comecem a disputar as principais competições internacionais e somar pontos nesse ranking. Traduzindo: o Brasil não tem vaga garantida no karatê em Tóquio se nenhum de seus atletas figurarem no ranking mundial.

A apresentação dos atletas convocados será no dia 3 de junho próximo, no Núcleo de Alto Rendimento da FPK, em São Paulo, e no dia 4 começam os testes físicos e treinamentos técnicos. Serão treinos nos finais de semana também com acompanhamentos médico e psicológico.

Camila treina a parte técnica no Sayão FC, com o professor Anderson Miranda, e a física no Instituto Nelson Salomé, com apoio do médico do esporte David Salomé e com a personal Jéssika Pires. Segue uma dieta elaborada pela nutricionista esportiva Fernanda Valim e conta com o patrocínio da Lastro Serviços Financeiros.

“É com satisfação que levo o nome da cidade de Araras comigo e conto com o apoio de todos esses patrocinadores para uma dedicação profissional no esporte. Quero agradecer a oportunidade a todos da Federação Paulista, aos meus professores Anderson Miranda e Rogério Yujiro Saito, que estão nessa batalha constante comigo!”, comentou Camila.

Antes de se apresentar no Projeto Olímpico, Camila tem um campeonato importante neste sábado (20). Ela vai disputar em Louveira/SP uma seletiva estadual em busca de uma vaga para o Campeonato Brasileiro Zonal, que ocorrerá em Vitória/ES, no mês de junho.

No último dia 7 de maio ela disputou o Campeonato Paulista, em São Bernardo do Campo, e ficou em 3º lugar na categoria sênior por estilos (shito ryu), garantindo uma vaga na final do Brasileiro de Shito Ryu em outubro, em Salvador/BA.