Karateca ararense conquista bronze no Brasileiro por Estilos, em SP

A karateca ararense Camila Casarin conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Karatê por Estilos, realizado no último sábado (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Ela disputou kata (formas), na categoria geral do estilo Shito Ryu. Para disputar a final do Brasileiro por Estilos, Camila foi campeã paulista do Shito Ryu no mês de maio, também no Ibirapuera.

No mesmo final de semana, a Confederação Brasileira de Karatê organizou também a final do Brasileiro Interestilos. Camila disputou novamente em kata, na categoria Sênior, mas não conseguiu chegar nas finais.

A CBK divulgou semana passada o novo ranking nacional, e Camila pulou da 42ª para a 9ª posição em sua categoria, fazendo parte agora do Top 10 do karatê feminino do Brasil. A pontuação é somada apenas em campeonatos oficiais da Confederação e é válida por 2 anos.

A atleta ararense é patrocinada pela Lastro Serviços Financeiros, pelo Sayão FC, onde treina a parte técnica, e pelo Instituto Nelson Salomé, do médico David Salomé, onde tem treino físico e acompanhamento com a nutricionista Fernanda Valim.