Kaju traz seu minimalismo para Araras

Desde ontem (3), o open house do novo espaço da Paíto Motors, contará com a participação de Kalina Juzwiak, mais conhecida como kaju, umas das artistas contemporâneas que mais se destaca no Brasil e no exterior. Na manhã do sábado (4), kaju agitará a cidade com uma sessão de live painting sobre uma tela de 200×100 cm, a qual receberá uma espécie de skyline urbano em linhas pretas e sólidos coloridos.

“Acredito que a arte tenha a capacidade de transformar pessoas, situações e ambientes. Ao criar uma arte, ao vivo, que depois passará a fazer parte da decoração da loja, ela deixa de ser uma obra e torna-se uma experiência. As pessoas têm a possibilidade de observarem e se conectarem com o processo de criação, e vão se lembrar daquele momento sempre que cruzarem com a mesma”, revela kaju.

As obras de kaju são marcadas pelo minimalismo, formas fluidas, linhas geométricas e cores sóbrias. Formada em Arquitetura e Urbanismo, a artista possui uma conexão com o design de interiores desde criança, quando decorava as paredes do seu quarto. Na 23ª edição da Campinas Decor, por exemplo, as paredes de Maria Gabriela Linares e Simone Bernoldi ganharam vida com a obra “Cereja do bolo”, assinada por kaju em parceria com o artista campineiro Biel Siqueira.

O trabalho da artista adquire cada vez mais visibilidade e se expande para diversas vertentes, marcando presença, ainda, em ações de grandes empresas, como Starbucks, Johnson-Johnson, Mercedes-Benz, Gafisa, Spoleto, Jaguar, Anacapri, Montblanc, Cetaphil, Redken, Hotéis Pullman e Listerine.