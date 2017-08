Kacyumara anuncia abertura de uma loja em Araras

A tradicional loja de cama, mesa, banho e tapetes, Kacyumara anunciou que irá abrir uma unidade da marca em Araras. A notícia foi divulgada...

A tradicional loja de cama, mesa, banho e tapetes, Kacyumara anunciou que irá abrir uma unidade da marca em Araras. A notícia foi divulgada oficialmente na tarde desta sexta-feira (11), após representantes da cidade se reunirem com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Conhecida pelos produtos decoração, cama, mesa, banho e tapetes e amplo enxoval e coleções da sua marca própria, a loja será instalada no Centro de Araras, na Rua Marechal Deodoro 838.

A loja seguirá os padrões de layout das lojas da rede e a inauguração está prevista para o dia 27 de outubro. Segundo divulgado, o novo empreendimento deve gerar 10 empregos diretos.

Segundo informado pelo departamento de marketing da empresa, a loja da Kacyumara de Araras vai trazer linhas exclusivas, classificadas como 300 fios, 200 e 160, que atendem desde o público infantil ao adulto. Haverá, ainda, a marca Casa K, de produtos sofisticados com 600 fios, bem como toalhas de mesa e uma linha de aromas com água perfumada para ambientes, difusor e sabonete líquido”, informou.

A loja já vai inaugurar trazendo produtos confeccionados com tecnologia Illusion, um conceito inovador em desenhos, com a possibilidade de trabalhar no universo de milhões de cores em apenas uma estampa, a tecnologia permite estampar imagens como impressão de foto sem limitação de cores, chegando muito próximo a tecnologia digital, mas muito longe do custo que digital tem no mercado.

Ainda de acordo com marketing da Kacyumara, a escolha da cidade para abrir sua 6ª loja considerou o desenvolvimento da cidade nos últimos anos. “É uma questão de oportunidade de mercado, foi levado em consideração o crescimento e desenvolvimento da cidade”, completou.

Fundada há 56 anos, a Kacyumara atualmente transformou-se em uma indústria que emprega, aproximadamente, 350 funcionários, produzindo peças para cama, mesa e banho que atendem todo o Brasil, além de cinco lojas próprias, três em Americana, uma em Limeira e uma em Piracicaba. Araras será a 6ª loja.