Justificando melhorias, Intervias reajusta pedágio na Araras/Conchal para R$ 6,40

Desde o início desta quarta-feira (2) o pedágio de Araras da SP 191 (Rodovia Wilson Finardi), que liga Araras a Conchal sofreu reajuste de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Desde o início desta quarta-feira (2) o pedágio de Araras da SP 191 (Rodovia Wilson Finardi), que liga Araras a Conchal sofreu reajuste de 6,66%. O valor para veículos de passeio vai de R$ 6 para R$ 6,40.

A justificativa é que o reajuste está previsto no contrato de concessão com o governo do Estado de São Paulo e ocorre em função da conclusão da segunda fase das obras do contorno de Mogi Mirim, que interliga as rodovias Wilson Finardi, Eng. João Tosello e Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147) e Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Como essa interligação, em tese, interfere no trânsito na Wilson Finardi, está permitida a cobrança.

Por enquanto o pedágio da mesma rodovia no trecho entre Araras e Rio Claro não sofre com o mesmo reajuste. Mas o pedágio de Engenheiro Coelho na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147) também sofrerá reajuste pelo mesmo motivo. A tarifa aumenta 32% e passa de R$ 5,60 para R$ 7,40.

Valores do pedágio de Araras após o reajuste:

Veículo Passeio – R$ 6,40

Passeio + semirreboque – R$ 9,60

Passeio + reboque – R$ 12,80

Veículo comercial:

2 eixos – R$ 12,80

3 eixos – R$ 19,20

4 eixos – R$ 25,60

5 eixos – R$ 32,00

6 eixos – R$ 38,40