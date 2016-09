Justiça local nega registro de candidatura a Pedrinho

Em sentença publicada na última quinta-feira (8) o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan de Moraes Filgueira, indeferiu o pedido de candidatura de Pedrinho...

Em sentença publicada na última quinta-feira (8) o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan de Moraes Filgueira, indeferiu o pedido de candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB) e voltou a reforçar a tese de que Pedrinho é inelegível. “Julgo procedente a AIRC (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura), oposta pelo Ministério Público Eleitoral, e indefiro o registro de candidatura do senhor Pedro Eliseu Filho”, registra o magistrado. Apesar da decisão em primeira instância, Pedrinho pode recorrer ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) tentando reverter a decisão.

O juiz explicou na própria sentença, resumidamente, que a defesa de Pedrinho sustentou que a condenação transitada em julgado e mencionada pelo órgão ministerial é expressa ao declarar a inelegibilidade pelo prazo de três anos, o que não pode ser objeto de alteração por lei posterior. Além disso, a defesa dele mencionou julgados recentes com alteração de entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) pela não aplicação da alteração do ano de 2010 da Lei Complementar 64/90 aos casos anteriores. Por fim, a defesa de Pedrinho ainda afirmou ainda, com base no art. 10, §11º, da Lei das Eleições, e Súmula 19, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), “causa superveniente de elegibilidade que o torna apto ao registro de candidatura”.

Para o juiz, nenhuma das teses de Pedrinho se sustentou. Pavan Filgueira citou que o indeferimento da candidatura de Pedrinho em eleições anteriores pela mesma razão, “especialmente porque confirmado pelas Instâncias recursais, configura relevantíssimo precedente que não pode ser ignorado no presente julgamento”.

Pavan Filgueira se apega à decisão do então juiz eleitoral, Antônio Cesar Hildebrand e Silva., que citou em sua sentença, à época, que “conquanto a pena aplicada in concreto haja sido cumprida, inclusive com a emissão de certidão de quitação por parte deste Juízo Eleitoral, é certo que a alteração verificada no diploma acima mencionado, de 3 para 8 anos de inelegibilidade, criou circunstância jurídica nova, que impede as respectivas candidaturas, enquanto não cumprido o prazo agora estabelecido”.

O magistrado finaliza: “resta, assim, rechaçada a alegação do impugnado de que aplicável seria o lapso de três anos”; e cita: “indubitável, portanto, que a inelegibilidade aplicável ao requerente-impugnado é de oito anos”.

A Justiça Eleitoral de Araras ainda reforça que os Ministros “enfrentaram diretamente a questão de direito intertemporal” e que, nesse sentido, pode se extrair do voto do ministro Luiz Fux que “em outras palavras, é de se entender que, mesmo no caso em que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar nº 64/90, esses prazos poderão ser estendidos – se ainda em curso – ou mesmo restaurados para que cheguem a oito anos, por força da lex nova, desde que não ultrapassem esse prazo”.

O juiz de Araras também reiterou que o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte. “Desta feita, certo é que está ainda vigente nesta data o prazo de inelegibilidade, o que inviabilizaria o deferimento do registro de candidatura”, explica.

A defesa de Pedrinho até teria pleiteado “o reconhecimento de elegibilidade superveniente já que superado estará o lapso de oito anos na data da diplomação”, mas para o juiz, essa tese não procede. “As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura”, alega o magistrado, que finaliza: “o fato superveniente deve ocorrer até a data das eleições para que o registro de candidatura possa ser deferido”.

Pedrinho refuta decisão e garante ser elegível e ter decisões a seu favor

O candidato Pedrinho Eliseu confirmou que vai ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e reafirmou que não precisa nem de liminar para continuar sendo candidato, garantindo que seu nome, mesmo com a negativa do juiz local, estará nas urnas na eleição.

Pedrinho conta que o recurso é automático, que tem plena confiança que o TRE terá entendimento diferente, citando diversos casos em que Tribunais Regionais Eleitoriais de Santa Catarina, Rondônia e até um caso na cidade de Fernandópolis, similar ao dele, em que o candidato teve o registro deferido em primeira instancia sem qualquer problema. Pedrinho garante que a sentença de 2012, usada como base para a decisão atual, não tem mais o mesmo efeito, já que decisões de tribunais superiores mudaram tal entendimento.

Por meio de nota o grupo dele explicou que “com base nos últimos julgamentos do TSE e do STF, candidatos na mesma situação de Pedrinho Eliseu já estão tendo os seus registros deferidos e autorizados pela Justiça no Brasil inteiro. É o caso de Fernandópolis – SP, Criciúma – SC, Araguaína – TO e TRE’ s RN, SC e RO, etc, cujos candidatos obtiveram seus registros pelo juiz eleitoral sem qualquer problema. Em sua decisão o juiz eleitoral de Araras contrariou o que os tribunais têm decidido, por isso seu entendimento não prevalecerá. Desde o início sabíamos que o registro do Pedrinho seria autorizado mesmo nos Tribunais, para onde em breve ele chegará”, estima.

O candidato não estima prazo para resposta do recurso que será impetrado por ele no TRE, mas estima-se que pode haver manifestações do tribunal nos próximos dias.

“Pedrinho segue tranquilamente na campanha e disputará a eleição com o nome na urna sem nenhum problema, ao contrário do que espalham seus adversários. Não será preciso liminar ou qualquer coisa parecida, como seus perseguidores andam dizendo por aí. A hora da alegria está chegando. Do grito que está engasgado no peito, de que quem manda em Araras é você ararense e que não vai votar por medo em qualquer um. Vamos em frente com Pedrinho, desta vez, com a segurança dos Tribunais brasileiros”, finaliza a nota.