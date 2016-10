Justiça libera multa para farol apagado nas rodovias

Lei que obriga farol baixo nas rodovias de todo o Brasil foi liberada novamente pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e que...

Lei que obriga farol baixo nas rodovias de todo o Brasil foi liberada novamente pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e que atende o Distrito Federal e 13 Estados de todas as regiões do País. O motorista infrator pagar R$ 83,15 de multa e ainda perde quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Inicialmente, a lei entrou em vigor no dia 8 de julho deste ano, mas tinha sido suspensa depois da decisão da Justiça Federal de Brasília em 2 de setembro, após ação civil da ADPVAT (Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores).

Na época, a entidade propôs a interrupção na aplicação das penalidades por falta de sinalização nas rodovias, o que poderia confundir os motoristas. Porém, o desembargador declarou que isso não impede que multas sejam infligidas “nas rodovias que possuem sinalização e que as indiquem como tais como as sinalizadas com placas características de identificação de se tratar de rodovia”.

Na região de Araras, por exemplo, a maioria das rodovias conta com sinalização que orienta obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia. Geralmente, a orientação está em placas ou painéis eletrônicos instalados ao longo das rodovias.

O Ministério das Cidades reafirma importância da lei, pois ela aumenta a segurança nas rodovias e evita colisões. No decorres dos meses depois do início da nova lei, Tribuna apurou que a maioria dos motoristas utiliza o farol baixo durante o dia nas duas principais rodovias que cortam o município – Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191).

No caso de Araras, por exemplo, a obrigatoriedade também vale para trechos urbanos das rodovias, como acontece na zona sul onde a SP-191 corta bairros como o Jardim Copacabana e Jardim Universitário. Mesmo que os moradores dessa região transitem de um bairro para o outro, e use a rodovia, é obrigatório o uso do farol baixo durante o dia.

Anhangüera lidera aplicação de multas na região

Apesar da maioria dos motoristas trafegarem com farol baixo aceso durante o dia, levantamento divulgado pela Tribuna em agosto deste ano e que traça dados das multas aplicadas no primeiro mês da fiscalização mostrou que a Rodovia Anhangüera (SP-330) lidera aplicação das multas.

O levantamento foi divulgado no dia 8 de agosto e a Polícia Militar Rodoviária informou que, em média, 23 veículos eram multados por hora em todo o Estado de São Paulo.

Na região, os dados foram solicitados pela Tribuna para a PM Rodoviária e compreende as duas rodovias estaduais que cortam o município: a Anhangüera (SP-330) – trecho compreendido entre o km-165+49 metros ao 181+27 metros (Araras) e a Wilson Finardi (SP-191) – do Km 25+300 metros ao 58+64 metros.

Na mesma base de dados, a polícia também incluiu o trecho da SP-330 que passa por Leme do Km 181+27 metros ao 195+400 metros. No caso da Anhangüera, a soma divulgada compreende do trecho de Araras a Leme e entre o dia 8 de julho – quando a lei do farol baixo entrou em vigor – até o dia 9 de agosto, foram aplicadas 94 multas.

Na SP-191 o número de multas aplicadas foi menor – 12 no total – e compreende o trecho que passa apenas pelo municio e nos dois sentidos: Araras/Rio Claro e Araras/Conchal. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) descreve rodovias como vias pavimentadas em trechos rurais, ou seja, fora de áreas urbanas; e estradas são as vias rurais não pavimentadas.

No primeiro mês em que a lei esteve em vigor, 124,1 mil multas foram aplicadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), ou seja, média de 127 multas por hora. Apenas em São Paulo foram 17.239 autuações e arrecadação de R$ 1,46 milhões. (TP)

Som alto em carro pode render multa de R$ 127,69

Resolução aprovada na última quinta-feira (20) pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) permite punir com multa e perda de pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) motoristas que ouvem música com som alto nos veículos. A fiscalização ainda não tem data para começar.

Segundo o órgão, a multa será aplicada para o motorista que for autuado com som automotivo que possa ser ouvido do lado de fora do veículo, com valor de R$ 127,69 e perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

Pela Resolução nº 624, a infração, considerada grave, independe do volume e da frequência do som. A medida só exclui ruídos produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-a-ré, sirenes pelo motor e outros componentes obrigatórios do próprio veículo. Também não estarão sujeitas às penalidades as emissões sonoras de publicidade, divulgação ou entretenimento público previamente autorizados. (Redação)