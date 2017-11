Justiça ‘emenda’ feriado, mas Prefeitura e órgãos estaduais funcionam normalmente

Um dos meses com mais feriados, novembro tem ao menos três datas em que são registrados oficialmente feriados. Além de hoje, quinta-feira, ser feriado...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um dos meses com mais feriados, novembro tem ao menos três datas em que são registrados oficialmente feriados. Além de hoje, quinta-feira, ser feriado nacional – dia de Finados, daqui a cerca de 15 dias, em 15 de novembro (uma quarta-feira) é feriado nacional devido à Proclamação da República.

Além dos feriados nacionais, o mesmo mês tem no dia 20 (uma segunda-feira) o Dia da Consciência Negra. A data foi estabelecido pela Lei Federal nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003, e institui dia dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade e a celebração da cultura afro-brasileira. Em Araras, porém, a data, além de ser comemorativa, virou feriado municipal – decretado pela lei municipal 4.258/09, originária de um projeto de lei apresentado pelo então vereador Breno Cortella.

Até pela grande quantidade de feriados, o governo do Estado de São Paulo anunciou que durante o feriado de Finados, nesta quinta-feira (2), alguns serviços públicos estarão fechados – como os postos do Poupatempo – mas que o atendimento à população e os serviços de agendamento retornam na sexta-feira (3) e no sábado (4), assim como as unidades do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

Justiça ‘emenda’ feriado, mas Prefeitura e órgãos estaduais, como o Poupatempo de Araras, funcionam normalmente na sexta-feira

Os bancos seguem o mesmo esquema dos órgãos estaduais e municipais e funcionam normalmente na sexta-feira. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Finados, mas na sexta (3) o funcionamento é normal.

Com os feriados, os órgãos públicos funcionam apenas em regime de plantão. A Prefeitura de Araras, escolas públicas e até particulares deixam de abrir as portas. Para as indústrias, muitas vezes é preferível manter as portas fechadas na data, já que a remuneração é maior que em dias comuns.

A Prefeitura de Araras adota o mesmo esquema desta vez. Os serviços estão suspensos no feriado (somente continuam os prioritários, como atendimentos de Samu, Guarda, hospital e UPA, por exemplo), mas desta vez eles retornam na sexta-feira (3). Inclusive a Prefeitura vai atender ao público na sexta, evitando a chamada “emenda”, como feito pela administração municipal nos feriados anteriores (como em 13 de outubro, data em que a Prefeitura de Araras não funcionou mesmo sendo dia “comum”).

Já o Tribunal de Justiça anunciou ainda em 2016 que para este ano vai “emendar” as datas. Mesmo o feriado senso apenas em 2 de novembro (uma quinta-feira), o Fórum de Araras por exemplo não funciona na sexta-feira. Apesar disso a exigência do Tribunal de Justiça é que as datas “emendadas” sejam compensadas – deverão ser repostas após o respectivo feriado e até o último dia útil do segundo mês subsequente, facultando-se ao servidor o uso de horas de compensação.

Em Brasília o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ‘transferiram’ feriado que cai no sábado (Dia do Servidor Público) para uma sexta-feira, um dia comum de trabalho. Com isso os funcionários podem emendar com o Dia de Finados. A procuradora da República Zani Cajueiro saiu da Procuradoria-Geral também desgastada por ser contra o órgão ter adotado o mesmo procedimento: tirar um feriado de um final de semana para uma data em que seria dia útil.

Feriados pelo mundo

Reportagem da BBC aponta que os números de feriados frequentemente são associados a quedas na produção econômica dos países.

Há alguns anos a Fecomércio-RJ (Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro) fez as contas e apontou prejuízo de R$ 14,6 bilhões apenas no Estado do Rio de Janeiro – em função de 14 feriados (nacionais e estaduais). “Por dia, o comércio fluminense deixa de faturar cerca de R$ 1,04 bilhão”, chegou a citar comunicado da entidade.

A mesma Fecomércio-RJ calcula que em um ano o setor deixa de movimentar cerca de R$ 92,7 bilhões no Brasil em decorrência de feriados.

Mesmo assim a BBC aponta que os números de feriados nacionais brasileiros são parecidos com os de outros países, como Canadá, França, Itália e Suécia e menores que da Colômbia, Argentina e Chile.

Lista dos feriados e pontos facultativo em 2017:

• 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal – feriado nacional;

• 27 e 28 de fevereiro (segunda-feira e terça-feira): Carnaval – pontos facultativos;

• 1º de março (quarta): Cinzas – ponto facultativo até 14 horas;

• 14 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo – feriado nacional;

• 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes – feriado nacional;

• 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional;

• 15 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo;

• 9de julho (domingo): Revolução Constitucionalista de 1932 – feriado estadual;

• 15 de agosto (terça-feira): Nossa Senhora do Patrocínio e fundação de Araras – feriado municipal;

• 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil – feriado nacional;

• 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

• 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público – ponto facultativo;

• 2 de novembro (quinta-feira): Finados – feriado nacional;

• 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República – feriado nacional;

• 20 de novembro (segunda-feira): Dia da Consciência Negra – feriado municipal;

• 25 de dezembro (segunda-feira): Natal – feriado nacional.