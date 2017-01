Justiça Eleitoral negou a Paulinho pedido para assumir cargo de prefeito

Segundo mais votado para prefeito em Araras, o engenheiro Paulinho Nascimento (PSD) pediu, junto ao seu candidato a vice Irineu Maretto (PSD), que ambos...

Segundo mais votado para prefeito em Araras, o engenheiro Paulinho Nascimento (PSD) pediu, junto ao seu candidato a vice Irineu Maretto (PSD), que ambos fossem nomeados respectivamente prefeito e vice-prefeito de Araras no final de dezembro de 2016. O pedido foi negado há uma semana pelo juiz eleitoral Rafael Pavan de Moraes Filgueira.

“Ante o decidido pelo TSE, dou por prejudicado o pleito em epígrafe”, explica o juiz. Isso porque com a liminar obtida por Pedrinho Eliseu (PSDB) junto ao presidente do TSE, Gilmar Mendes, colocando o tucano no cargo de prefeito de Araras, o juiz eleitoral de Araras não poderia adotar decisão que fosse contra o posicionamento do Tribunal Superior.

O pedido foi protocolado por Paulinho e Maretto em 22 de dezembro. Nele, ambos pedem que “sejam os requerentes declarados eleitos do pleito municipal em 2016” e ainda “sejam os requerentes diplomados para que possam exercer seu múnus a partir de 1o de janeiro de 2017”.

No requerimento a alegação é que “considerando que o TSE manteve o indeferimento do registro do candidato que teve o maior número de votos nominais, considerando ainda que não há efeitos suspensivos para recursos eleitorais, bem como o artigo 224 do Código Eleitoral, revela que as eleições somente se dão por prejudicadas se a nulidade atingir mais da metade de seus votos válidos, o que não é o caso do município de Araras”, ambos deveriam tomar posse.

No pedido, os advogados de Maretto e Paulinho ainda consideram “que o parágrafo 3o do artigo 224 do Código Eleitoral cria um conflito de norma com a cabeça do artigo”, reforçando que até por isso ambos deveriam ser declarados eleitos.

Nas alegações, os advogados da dupla sustentam ainda que “os candidatos requerentes obtiveram 14.137 votos válidos, ocupando a primeira posição, tendo o status de eleitos junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), eis que os candidatos que tiveram o maior número de votos nominais não tinham o registro deferido”.

A alegação ainda foi reforçada assim que Pedrinho e Luiz Emilio Salomé (PSDB) perderam o recurso junto ao TSE. “Vale destacar que os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo”, defenderam os advogados de Paulinho, sustentando que mesmo que Pedrinho recorresse (como ele de fato fez), isso não impediria o juiz local de nomear Paulinho e Maretto como eleitos.

A interpretação dos advogados de Paulinho e Maretto é a de que os votos de Pedrinho e Luiz Emílio Salomé eram tidos como nulos na totalização dos resultados. Por isso, os advogados que fizeram o pedido entenderam que a situação era “como se ele (Pedrinho) não tivesse disputado as eleições para o cômputo de votos e apuração dos resultados”.

O pedido foi feito por Paulinho em dezembro do ano passado, quando perdurava a indefinição sobre a situação de Pedrinho Eliseu, que se mantinha impedido de assumir a Prefeitura.

Foi então que o segundo colocado nas eleições, Paulo Henrique do Nascimento, o Engenheiro Paulinho, e seu candidato a vice, o experiente Irineu Norival Maretto – ambos do PSD – entraram com pedido na Justiça Eleitoral para que o magistrado local tomasse providências a respeito da diplomação do novo prefeito em Araras.

O pedido foi lançado no sistema da Justiça Eleitoral em 23 de dezembro, três dias após Pedrinho perder o recurso no TSE.

Para advogados de Paulinho não há possibilidade de novas eleições em Araras

Para sustentar o pedido de nomeação de Paulinho Nascimento (PSD) como prefeito de Araras e Irineu Maretto (PSD) como vice-prefeito, consta no pedido feito por ambos à Justiça Eleitoral a reprodução da imagem do sistema de divulgação de candidatura da Justiça Eleitoral que chegou a constar, por diversas semanas, que Paulinho Nascimento seria o prefeito eleito de Araras.

Atualmente essa imagem já está modificada, e à frente do nome de Paulinho agora consta “não eleito”; à frente do nome de Pedrinho Eliseu, diferentemente do final do ano passado, agora consta “eleito”.

Além disso, advogados do candidato do PSD sustentaram ainda que em Araras não seriam realizadas novas eleições em caso de derrota de Pedrinho nos Tribunais. “Em que pese exista discussão acerca da possibilidade de novas eleições em caso de indeferimento do registro do candidato que teve o maior número de votos nominais é certo que o caso não se aplica ao município de Araras”, alega o pedido.

A base para as alegações é o artigo 224 do Código Eleitoral e ainda o artigo 167 da Resolução 23.456/2015 da Justiça Eleitoral. Segundo interpretam os advogados dos candidatos do PSD, a resolução reza que “não há necessidade de serem realizadas novas eleições” quando o os candidatos com registro indeferido não alcançam mais que 50% da votação válida.

O texto ainda destaca o caput do artigo 224 do Código Eleitoral que cita que “se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias”. Para os advogados, o texto deixa claro que “somente será marcado dia para nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos. O que conforme se sabe, não ocorreu neste município”.