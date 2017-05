Na semana passada uma comitiva de políticos de Araras foi até o presidente da 15ª região do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Fernando...

Na semana passada uma comitiva de políticos de Araras foi até o presidente da 15ª região do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Fernando Borges, cobrando a retomada da discussão para a construção do Fórum da Justiça do Trabalho em Araras. O plano de construção de sede do TRT em Araras é antigo, mas nunca saiu do papel – e há quem aponte questões políticas para isso.

A união de forças da cidade para viabilizar o Fórum Trabalhista é interessante, na medida em que representantes de dois poderes existentes em Araras (Executivo e Legislativo) e ainda representantes do Judiciário, sediados em Araras, foram conjuntamente à sede do Tribunal, em Campinas, para pedir exatamente a mesma coisa: uma sede para a Justiça do Trabalho de Araras. A iniciativa conjunta demonstra união e boa vontade no âmbito municipal, e deixa claro que há muita burocracia emperrando os interesses da sociedade local.

Hoje o atendimento ao trabalhador fica em uma região “nobre” da cidade, mas as instalações não são satisfatórias. Isso prejudica o trabalho do Judiciário e o atendimento, tanto a trabalhadores como a empresários e empreendedores.

Além disso, um ambiente adequado também pode trazer outros benefícios. Vislumbrando-se um novo Fórum Trabalhista, é possível visualizar-se ainda uma estruturação à Justiça Trabalhista ainda mais adequada. Mais funcionários atendendo a uma demanda que, infelizmente com a crise econômica e submetida às regra da atual e controvérsia CLT, é cada dia mais crescente.

Ante aos problemas da Justiça Trabalhista – onerosa e nem sempre tão eficiente – é preciso se ressalvar que sua essência é primorosa. Ela existe para salvaguardar os direitos dos trabalhadores que, por erros ou omissões, ou até mesmo por falta de condições de algumas empresas, são obrigados a recorrerem à Justiça para verem garantidos seus direitos.

Junto ao espaço físico é preciso, ainda, se reestruturar também o sistema de funcionamento dessa Justiça. O processo é bem mais complexo, e não pode ser feito apenas com atitudes locais (como a vinda de um Fórum Trabalhista). A Justiça Trabalhista precisa – e urge – tratar com melhor parcimônia suas demandas – e talvez, com estrutura melhor, aprimorar suas decisões.

Mas essa questão, a ser debatida muito mais em âmbito nacional, não deixa de lado a preocupação local: quando o ararense vai começar a ser atendido em local adequado para solucionar suas demandas neste aspecto?

Há muito tempo o município possui o terreno e a Justiça já tem nos cofres os recursos necessários – hoje o TRT teria mais de R$ 4 milhões para construção da Vara do Trabalho de Araras – dinheiro esse proveniente de um fundo que foi preenchido com recursos de Ação Civil Pública.

A previsão inicial era de que a obra fosse iniciada ainda no primeiro semestre de 2014. Contudo, passados mais de quatro anos da doação, nada foi feito.

Como se esperar que a Justiça Trabalhista seja eficiente ao trabalhador se com o dinheiro em caixa, terreno doado, e boa vontade até da administração pública, seu projeto elaborado justamente para atender melhor aos que urgentemente recorrem a ela, ainda engatinha?