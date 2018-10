Justiça diz que registro de candidatura de Bonezinho se mantém deferido

O relator do processo de impugnação do registro de candidatura de Mário Corrochel Neto – Bonezinho (PTB) e seu vice Donizete Lima (PP) no...

O relator do processo de impugnação do registro de candidatura de Mário Corrochel Neto – Bonezinho (PTB) e seu vice Donizete Lima (PP) no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), Manuel Marcelino, despachou nesta segunda-feira (22) que os registros dos candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições suplementares deste próximo domingo (28) se mantém deferidos.

“Ciente. Nada a deliberar. Em consulta ao Sistema de Candidaturas constata-se que o registro de candidaturas dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito da Coligação “União por Araras” referente às eleições suplemetares do Município de Araras/SP, apresentam situação de “deferido com recurso””, traz o despacho.

De acordo com advogados consultados pela Tribuna, a publicação do tribunal garante que não haverá impedimento para que Bonezinho concorra a eleição e nem que o nome do candidato não esteja nas urnas, ou mesmo que seus votos não sejam computados, como chegou a ser ventilado em redes sociais.

O pedido de impugnação do registro de candidatura do candidato a prefeito e de sua coligação “União por Araras”, foi apresentado em agosto pela Coligação “Araras Não Pode Parar”, formada pelos partidos DEM, MDB, PSDB Rede, PHS e Solidariedade.

O juiz eleitoral de Araras, Rodrigo Peres Servidone Nagase, entretanto validou o registro, indeferiu o pedido de impugnação e determinou que o processo fosse extinto.

O mesmo entendimento teve o Ministério Público Eleitoral que se manifestou dizendo que não havia fundamento para o “pleito impugnatório”.

Entretanto, a coligação adversária entrou com recurso no TRE discordando da decisão do juiz eleitoral local. É justamente este recurso que ainda não foi julgado e que consta na expressão do despacho do relator – “deferido com recurso”.