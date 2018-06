Justiça determina saída imediata de Pedrinho do cargo de Secretário

O juiz Matheus Romero Martins deferiu ainda na sexta-feira (22) liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual e suspendeu os efeitos da Portaria que...

O juiz Matheus Romero Martins deferiu ainda na sexta-feira (22) liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual e suspendeu os efeitos da Portaria que colocou o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) no cargo em comissão de Secretário de Governo de Araras. A Justiça determinou a saída imediata de Pedrinho Eliseu do cargo de secretário municipal e o proibiu de ocupar qualquer cargo na administração municipal. Como a decisão é em caráter liminar, ela ainda pode ser modificada ao longo do processo, mas precisa ser cumprida antes mesmo de Pedrinho e Pedrão se defenderem das alegações contra o ato.

O juiz local ainda atendeu ao pedido do Ministério Público e Pedrinho está impedido de exercer, além do cargo citado, qualquer outro cargo em comissão da Administração Direta e Indireta do Município “até decisão final” de uma ação civil pública ajuizada contra a nomeação dele – em que o Ministério Público alega improbidade administrativa no ato que o nomeou secretário municipal.

O juiz já mandou intimar o atual prefeito, Pedrão Eliseu (DEM), e o filho, o ex-prefeito Pedrinho Eliseu “quanto ao teor desta decisão, devendo o Sr. Pedro Eliseu Sobrinho proceder ao imediato cumprimento”. Tribuna ainda não tem a informação se ambos foram intimados. Houve pedido ainda para que haja notificação do Município de Araras.

Para o Ministério Público, que propôs a ação, “mediante evidente ajuste ilícito, pai e filho não só burlaram de forma acintosa a decisão da Justiça Eleitoral (que ordenou a saída de Pedrinho Eliseu do cargo de prefeito de Araras) como desrespeitaram o enunciado da Súmula Vinculante nº 13 do C. Supremo Tribunal Federal, que proíbe a prática de nepotismo na Administração Pública”.

Para a promotora do caso, a nomeação fere os princípios da administração pública, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

Segundo a promotora Juliana Peres Almenara, houve na nomeação de Pedrinho “claro propósito de burlar a decisão da Justiça Eleitoral que havia afastado Pedro Eliseu Filho do cargo de Prefeito há cerca de um mês”. Segundo ela, “os requeridos valeram-se do vínculo de parentesco e da prerrogativa da livre nomeação para cargos em comissão e deliberadamente providenciaram o retorno de Pedro Eliseu Filho ao Executivo”.

Ainda aponta a promotora que Pedrão e Pedrinho “engendraram verdadeira encenação”. Ela entende que houve “clara manobra” para garantir que Pedrinho “continuasse o exercício de mandato que já não detém mais”.

Ação de improbidade administrativa

Além de pedir liminar – deferida pela Justiça – que retira o ex-prefeito Pedrinho Eliseu do cargo de Secretário Municipal de Governo, a promotora Juliana Peres Almenara ainda entrou com ação de improbidade administrativa contra o hoje prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e o filho e ex-prefeito Pedrinho Eliseu.

Para a promotora houve “evidente desvio de finalidade e a violação aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, diante da clara tentativa de burlar decisão da Justiça Eleitoral que havia afastado o primeiro (filho) do cargo de Prefeito um mês antes da nomeação realizada pelo segundo (pai)”.

A representante do Ministério Público conta que “já no momento da transferência do cargo em razão do cumprimento da decisão judicial, Pedrão Eliseu bradou que o filho Pedrinho “voltaria à Prefeitura mais rápido que o esperado por seus opositores, anunciando a manobra que seria efetivada e criando odiosa instabilidade na gestão municipal”.

Por isso há, para ela, “está cabalmente configurada a prática do ato de improbidade administrativa”, ato que fere a lei.

O Ministério Público pede ainda a condenação de Pedrão e Pedrinho e que seja aplicada a eles as sanções previstas na Lei de: “perda das funções públicas ocupadas pelos requeridos (Pedrão e Pedrinho); suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”.