Justiça defere registro de candidatura de Bonezinho e pode adotar mesmo posicionamento noutras candidaturas

O juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira deferiu o pedido de registro da candidatura de Bonezinho Corrochel (PTB) na última quinta-feira (8), refutando a “notícia de Inelegibilidade” que requeria “indeferimento do pedido de registro por ofensa à legislação vigente em decorrência de transmissão, em rede aberta, das Sessões da Câmara de Vereadores”.

“Defiro o pedido de registro de candidatura de Mario Corrochel Neto para concorrer ao cargo de prefeito”, conclui a sentença da Justiça Eleitoral de Araras. O próprio Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado a favor do deferimento da candidatura de Bonezinho e dos demais vereadores que tiveram aparições na TV Câmara.

Até o fechamento da edição a decisão sobre os casos de outros vereadores ainda não havia sido tornado público por parte do Cartório Eleitoral de Araras, mas como as alegações das ‘notícias de inelegibilidade’ contra os demais vereadores são as mesmas, a expectativa é que todos tenham o registro deferido em pouco tempo.

O Ministério Público Eleitoral chegou a apresentar ao juiz eleitoral Rafael Pavan Filgueira, no último sábado (3), seu posicionamento a respeito da ‘notícia de inelegibilidade’ apresentada pelo advogado Antonio Carlos Rocha sobre a candidatura de Breno Cortella (PDT), por exemplo, entendendo que não há nenhuma condição que faça de Breno candidato inelegível. Posicionamento similar foi adotado pelo MP eleitoral a respeito dos casos dos demais vereadores que estão no pleito em 2016.

Já no julgamento específico do caso de Bonezinho, o juiz entendeu que “não existem óbices legais ao deferimento do pedido de registro”. O magistrado ainda explicou que “como se sabe, as Sessões das Casas Legislativas são públicas e abertas a qualquer do povo. Nem poderia ser diferente, pois ali se debate questões de interesse dos eleitores”, e considerou então que “logo, qualquer impedimento de transmissão, em rede aberta ou não, afrontaria o interesse dos eleitores, padecendo de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da publicidade que rege a Administração Pública”.

Pavan Filgueira explicou que no posicionamento “não se desconhece o teor do art.45, §1º, da Lei das Eleições, com nova redação pela Lei 13.165/2015, sendo vedada a transmissão de programa apresentado ou comentado por pré-candidato após 30 de junho”, mas frisou “que as Sessões, públicas por natureza, não se enquadram no conceito de ‘programa’ e não são apresentadas ou comentadas pelos Vereadores, embora dela participem”. Para o juiz, apenas essa verificação, por si só, seria suficiente para rechaçar a notícia de inelegibilidade.

Para o magistrado fica evidente que “não havendo constatação de pedido expresso de votos, nenhuma ilegalidade existe nos atos mencionados na ‘Notícia de Inelegibilidade’ ora em análise”.

Na decisão explica-se que “do rol das condutas vedadas no art. 45, da Lei das Eleições, não consta – e nem poderia sob pena de afronta ao princípio da publicidade – a transmissão de Sessões das Casas Legislativas, de forma que, não estando demonstrado (ou sequer alegado) tratamento privilegiado ao ora ‘impugnado’, o pleito de inelegibilidade não merece prosperar”.

Após a decisão o candidato Bonezinho Corrochel disse ter recebido “com muita alegria a notícia da minha elegibilidade. Sempre fui ficha limpa e jamais iria cometer alguma ilegalidade. Foi uma tentativa desesperadora de conturbar ainda mais a eleição”, afirmou. (DS)

Promotor e juiz têm praticamente mesmo posicionamento

Antes mesmo do juiz Rafael Pavan Filgueira decidir pela improcedência da notícia de inelegibilidade contra diversos candidatos a vereador e a prefeito – casos dos candidatos à reeleição na Câmara, Francisco Nucci (PR); Eduardo Elias Dias, o Du (PHS); Marcelo de Oliveira (PSB); Valdevir Carlos Anadão, o Dê (PT); Carlos da Silva Nascimento, o Zé Bedé (PT); Anete Casagrande (PSDB) e Magda Celidório (Rede); além dos candidatos a prefeito Breno Cortella (PDT) e Bonezinho Corrochel (PTB) – o próprio promotor eleitoral Rodrigo Aparecido Tiago se manifestou sobre o caso, entendendo que nenhum dos citados infringiu as normas.

“Inexiste qualquer restrição às transmissões das sessões legislativas, desde que, obviamente, não haja tratamento privilegiado”, posicionou-se o promotor no processo de candidatura de Breno, por exemplo.