Justiça confirma registro de candidatura de Júnior Franco e Carleto Denardi

Coligação “Araras Não Pode Parar” já iniciou sua campanha nas redes sociais, além de visitas diárias no comércio, indústria e nos bairros da cidade

O juiz eleitoral de Araras, Rodrigo Peres Servidone Nagase, publicou nesta terça-feira (25) sua sentença com o deferimento do registro de candidatura da Coligação “Araras Não Pode Parar”, com Júnior Franco candidato a prefeito e Carleto Denardi como vice.

Segundo o juiz eleitoral, foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. “O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação. As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade. Isso posto, defiro o pedido de registro de candidatura de Rubens Franco Júnior, para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 25. Julgo, também, deferido o pedido de registro da chapa majoritária formada pelos candidatos Rubens Franco Júnior, para o cargo de prefeito e José Carlos Carleto Denardi, para o cargo de vice-prefeito”, diz a sentença, publicada no site do Tribunal de Justiça às 12h28 desta terça-feira.

Campanha nas ruas

O candidato a prefeito Junior Franco (25) e seu vice Carleto Denardi já iniciaram a campanha eleitoral nas redes sociais. Além de fotos de atividades da campanha, os internautas podem saber mais sobre a trajetória dos dois candidatos, as propostas de governo para Araras continuar se desenvolvendo e interagir com eles, por meio de comentários e mensagens.

Para acessá-la, basta digitar o nome na busca do facebook e selecionar “Páginas”. No instagram, outra plataforma que foi disponibilizada na semana passada, basta procurar por Junior Franco Araras para ter acesso ao perfil do candidato da Coligação Araras Não Pode Parar.

“Hoje em dia, as redes sociais ampliaram a comunicação entre as pessoas e a rapidez com que as informações chegam até elas. São ferramentas fundamentais também na campanha para conseguirmos divulgar nossas propostas aos ararenses e fazer com que a interação seja praticamente instantânea, o que enriquece ainda mais o processo eleitoral”, observa Junior Franco.

Carleto reforça a aposta nas redes sociais como um instrumento essencial para que os eleitores busquem mais informações sobre os candidatos. “Por meio do facebook e do instagram, os eleitores podem acompanhar nossas ações na cidade e nos acompanhar nessa caminhada rumo à vitória”, completou.

Júnior e Carleto vêm cumprindo uma agenda diária de visitas no comércio, indústria, eventos e nos bairros da cidade. A eleição suplementar em Araras acontece no dia 28 de outubro. Eleitores em dia com a Justiça Eleitoral deverão comparecer às urnas para escolher o novo prefeito da cidade.