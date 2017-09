Justiça condena, partidos absolvem

Os brasileiros apontam a corrupção como um dos principais problemas para o País. Mas a conivência dos partidos políticos com seus filiados condenados por...

Os brasileiros apontam a corrupção como um dos principais problemas para o País. Mas a conivência dos partidos políticos com seus filiados condenados por crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha evidencia a distância existente entre a classe política e o eleitorado.

O tema é recorrente desde o julgamento do Mensalão pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em 2005, e mais lenha na fogueira foi adicionada a partir da Lava Jato – até o presente já são 116 condenados e 27 presos.

A lista dos políticos condenados que não sofreram nenhuma penalidade partidária – e que mereceriam ser expulsos – contempla diversos partidos. Nesta semana, o Diretório Municipal do PT de Ribeirão Preto abriu processo para expulsar Antonio Palocci, ex-ministro dos governos Lula (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016), depois dele fechar acordo de delação e implicar Lula até o pescoço.

Ou seja… Ao que parece, a expulsão de Palocci não tem ligação com a sua condenação por 12 anos de cadeia decidida pelo juiz federal Sérgio Moro, mas sim pela delação contra a maior liderança do partido. Se confirmada, será a segunda vez que o PT expulsa um figurão partidário condenado. Em 2005, o partido expulsou o ex-tesoureiro Delúbio Soares, depois de um processo de investigação interna – posteriormente readmitido e ainda filiado. No mais, o PT continua adotando postura conivente com nomes como José Dirceu, por exemplo, condenado no Mensalão e na Lava Jato.

Essa atitude apática se aplica a outras legendas. Quem não se lembra do Roberto Jefferson (PTB), delator do Mensalão, que continua no partido, aliás, como presidente nacional. O PP tem seu ex-deputado Pedro Correa, condenado no Mensalão, do PMDB temos o ex-deputado Eduardo Cunha, que mesmo na cadeia não foi expulso. Outros nomes seguem na mira da Justiça, estão sob inquérito, abertura de processo ou ainda não foram julgados – vale ressaltar que, sob fogo cruzado, em diferentes delações, também aparece ninguém menos que o atual presidente da República, Michel Temer, que diante do cargo, goza de garantias constitucionais enquanto ocupar a cadeira. Outro que continua aninhado no PSDB é o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, já condenado.

Proteger esses condenados pela Justiça mostra que os partidos, hoje, pouco se importam com a opinião pública. Além do objetivo de alcançar e se manter no poder, há ainda a intenção da autopreservação, que evidencia que os “fins justificam os meios”.

Portanto, que espécie de partidos políticos existem no Brasil que não expulsam seus partidários filiados, condenados por desvio de dinheiro e formação de quadrilha? Será que esses partidos estão confiantes que a sociedade aprova a permanência destas pessoas na política? Ou têm a certeza da impunidade, e que a população tem as mãos atadas e nada pode fazer por hora? Podem até argumentar que a seleção foi feita pelo voto direto, mas o cenário poderia ser outro caso o sistema eleitoral fosse diferente.

A verdade é uma só: o atual universo político contribui para que o brasileiro tenha cada vez mais aversão à classe política – o que abre espaço para o surgimento de figuras populistas ou oportunistas, sejam de direita ou de esquerda.

A nação precisa de políticos estadistas e não salvadores da pátria. O Brasil tem problemas sérios na educação, na segurança, na saúde e em outras esferas. E a sociedade precisa pressionar e se organizar novamente para extirpar esta classe podre da política. Só assim teremos um amadurecimento da nossa democracia, e condições de tocar o Brasil pra frente.