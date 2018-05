Justiça condena dois ex-guardas por tortura; preso teria morrido após agressões

A Justiça de Araras mantêm ainda preso um ex-guarda municipal acusado de tortura contra um preso em 2016. As agressões teriam resultado na morte...

A Justiça de Araras mantêm ainda preso um ex-guarda municipal acusado de tortura contra um preso em 2016. As agressões teriam resultado na morte do detido.

Ainda em 2016 foi instaurado inquérito policial e a prisão preventiva de um guarda municipal foi imposta pela Justiça, indiciado pela morte do homem. Conforme Tribuna apurou, desde então ele foi afastado das ruas – e depois da condenação foi desligado dos quadros da Guarda Civil de Araras.

O rapaz que morreu cerca de 48 depois da prisão em Araras, foi detido em flagrante acusado de tráfico de entorpecentes em abril de 2016. Ele faleceu quando estava já na cadeia de Pirassununga/SP. Laudo médico divulgado na época disse que a morte foi em decorrência de um “trauma torácico”.

O juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira decretou a prisão do guarda depois de acatar denúncia recebida do Ministério Público, que teve como base investigações realizadas pela Polícia Civil.

Ainda na área Penal, além de um guarda municipal preso, outro também foi indiciado pelo mesmo crime pela Polícia Civil, sendo que um terceiro teve denúncia arquivada por falta de provas.

A investigação foi concluída em junho/2017, e o MP (Ministério Público) acatou a denúncia no mesmo mês. A justiça condenou ambos acusando-os de tortura. Com a agravante de que o caso resultou em morte, as penas chegaram próximas dos 10 anos de prisão. O caso não transitou em julgado e os acusados já recorreram da decisão proferida localmente no final do ano passado.

No final de 2017 o juiz Rafael Pavan Filgueira condenou dois então guardas municipais por tortura – que culminou em morte – após ação penal movida pelo Ministério Público em face de ambos.

“No dia 21 de abril de 2016, por volta de 10h30min, no interior do lote nº 69,do Assentamento Araras IV, Estrada dos Jatobás, Zona Rural, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, submeteram, com emprego de violência e grave ameaça, homem preso em flagrante pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sob a guarda e poder de ambos, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, resultando na morte da vítima”, ponderou a sentença do juiz.

O juiz decidiu não acatar os pedidos da defesa dos guardas. “Os questionamentos da Defesa não passam de mera especulação e são facilmente afastados pelos laudos periciais”, cita o magistrado na sentença condenatória.

A defesa dos guardas ainda apontou que o homem que morreu dias depois na Cadeia de Pirassununga teria caído de um barranco durante a perseguição policial. Os guardas negaram quaisquer agressões.

Para o juiz “conclui-se, sem margem à dúvida, que a vítima foi torturada pelos acusados, sendo esta a causa do óbito”.

O juiz condenou então um dos guardas a 10 anos e 10 meses de prisão, pela tortura e o outro guarda a 9 anos e 4 meses, ambos em regime fechado e decretou a perda do cargo público de ambos, apontando que os réus aplicaram chutes e violentas pisadas contra a região abdominal da vítima. Um dos guardas deve permanecer preso e o outro recorre em liberdade.

Defesa de guardas recorre

As defesas dos guardas já recorreram da decisão. Um dos acusados pede a nulidade da sentença devido a problemas na oitiva do médico legista. A defesa alega “cerceamento de defesa ocorrido nos autos principais e o prematuro e ilegal encerramento da instrução”.

Para a defesa o juiz ignorou o depoimento do legista, já que “no mesmo dia em que se produzia a prova na Comarca de Limeira, o Julgador, ao arrepio da Lei, na mesma data, proferia a sentença”.

Os advogados ainda apontam que o delegado em Araras que presidiu “quase que na totalidade” o inquérito que apurava a morte da vítima “não poderia presidir a apuração de fato do qual estava intrinsecamente envolvido”, alegando que “teve o preso sob sua custódia”.

Além disso a defesa de um dos acusados alega que não houve individualização da pena. Com isso os pedidos vão desde a desclassificação do delito de Tortura para o crime de Abuso de Autoridade até a nulidade da sentença.