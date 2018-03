Justiça condena Brambilla por nomear comissionados e impõe a ele multa de R$ 2 milhões

Ex-prefeito foi acionado pelo Ministério Público acusado de ter criado novos cargos contrariando decisão da Justiça; juiz estipulou ainda multa de R$ 2 milhões;...

Ex-prefeito foi acionado pelo Ministério Público acusado de ter criado novos cargos contrariando decisão da Justiça; juiz estipulou ainda multa de R$ 2 milhões; defesa de Brambilla garante que ele deve recorrer da decisão em primeira instância e espera reverter julgamento nos tribunais superiores

A Justiça condenou em primeira instância o ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) por improbidade administrativa após acusação de que o então prefeito de Araras teria criado cargos descumprindo determinação anterior.

A condenação ocorre em Ação Civil Pública na qual o ministério Público pediu a declaração de nulidade de portarias e leis de nomeação de servidores para mais de 60 cargos comissionados e algumas funções de confiança previstos em Leis Complementares – elaboradas pelo Executivo quando comandado por Brambilla e aprovadas pela Câmara no mesmo período.

O órgão pediu a condenação do Município e das autarquias Saema (Serviço de Água e Esgoto) e TCA (Serviço de Transporte Coletivo) à obrigação de exonerar os ocupantes dos cargos comissionados e funções de confiança. Como isso já foi feito liminarmente, na prática isso não altera o atual cenário. Porém agora houve ainda a condenação de Brambilla, então prefeito, às sanções previstas no artigo 12, III, da Lei nº 8.429/92. O argumento é que ele praticou, ao fazer as nomeações, ato de improbidade administrativa.

“Os princípios norteadores da Administração Pública se encontram elencados no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pertinente ao assunto em tela e exemplo de aplicação dos princípios da impessoalidade e da moralidade. A par disso, a necessidade de prévia aprovação em concurso público para que haja a investidura em cargo ou emprego público a é regra em nosso ordenamento jurídico”, entendeu o juiz Rodrigo Peres Servidone Nagase ao condenar o prefeito, questionando as nomeações feitas sem concurso aos comissionados.

O juiz ainda ponderou que os cargos comissionados seriam restritos, mas acusou o ex-prefeito de ter descumprido outra decisão judicial, de extinguir os cargos, e ter tentado burlar tal decisão fazendo nova lei para criar novos cargos. “Ao criar os projetos de Lei Complementares 60, 61, 62 e 63/2015, o prefeito municipal, demonstrou total descumprimento pela decisão da ADI nº 2128993-42.2014.8.26.0000, em evidente ato de improbidade administrativa, tudo de sobremaneira a manter os cargos que deveriam ter sido extintos, cuja decisão administrativa não tem como dar guarida”, ponderou o magistrado.

Para o juiz, “a burla à regra do sistema constitucional do concurso público, com criação de cargos públicos comissionados, cujas características não revelam natureza de assessoramento, chefia e direção, implica em ato de improbidade administrativa e impõe aplicação das sanções específicas”.

O julgador do caso até apontou que as nomeações de comissionados são de tarefa discricionária do prefeito, mas entendeu que “não se pode dar ao administrador uma ‘discricionariedade sem limites’ que no caso em testilha, diga-se de passagem, denota evidente desrespeito à ordem judicial emanada nos autos da ADI nº 2128993-42.2014.8.26.0000 (v. acórdão prolatado pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fls. 109/120)”.

Para o juiz “restou evidenciado que a edição das Leis Complementares 60,61,62 e 63/2015, e posteriormente 80, 81, 82/2016, foram apenas para manutenção de cargos que já deveriam ter sido extintos”. Ele ainda entendeu que “a vontade do prefeito municipal voltou-se para finalidade sabidamente ilícita e atingiu fim proibido”. Além disso ele entendeu que a edição das referidas legislações municipais que criaram os cargos “violou frontalmente não apenas os princípios ordenadores da Administração Pública elencados no art. 37 da Constituição da República Federativa de 1988, mas também, frise-se, a cláusula pétrea inserida no art. 5º, inciso XXXVI, da mesma Carta Magna”.

Atendendo ao pedido do Ministério Público, Nagase condenou Brambilla à perda da função pública; suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 3 anos; pagamento de multa civil equivalente a 100 vezes o valor do subsídio por ele recebido quando ocupava o cargo de prefeito do Município de Araras – ou seja, em valores que beiram os R$ 2 milhões.

O que diz a defesa do ex-prefeito

Por meio de nota, a defesa do ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) mostrou serenidade do médico e reforçou o entendimento de que a medida foi legal.

“Ainda não fomos intimados da decisão, mas vamos analisar com calma e sem dúvidas vamos recorrer. Temos o entendimento de que a contratação dos cargos comissionados seguiu todos os preceitos legais exigidos da lei, inclusive com aprovação na Câmara Municipal sem nenhuma irregularidade. Destacamos que tudo isso já foi demonstrado e confiamos no juízo de segunda instância. Temos a convicção de que essa decisão será revertida”, reforçou a defesa de Brambilla, capitaneada pelo advogado Leandro Cerbi.