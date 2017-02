Justiça concede liminar e bloqueia bens de ex-prefeito

O Ministério Público obteve no dia 26 de janeiro último liminar da Justiça em ação civil pública, bloqueando os bens do ex-prefeito Nelson Brambilla...

O Ministério Público obteve no dia 26 de janeiro último liminar da Justiça em ação civil pública, bloqueando os bens do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) e dos servidores públicos Oscar Emílio Ruegger Neto, Florivaldo Adorno de Oliveira, Paulo Andreato Bonfim, Alex Adriano de Sá, Raul Barros Winter e Renato Peixoto Accioli. A decisão faz parte de um inquérito que investiga improbidade administrativa e enriquecimento ilícito.

A liminar foi expedida pelo juiz da 3ª Vara do Fórum de Araras, Antônio César Hildebrand e Silva. Na sentença, ele ordenou a indisponibilidade dos bens e de liberação de ativos financeiros dos envolvidos até o limite de R$ 432.838,76, incluindo o valor de eventual multa civil a ser aplicada ao final.

O objeto de investigação é uma denúncia do Ministério Público de que o ex-prefeito Brambilla cometeu irregularidades ao fazer o pagamento de um adicional de salário para integrantes de uma comissão formada por servidores públicos da Prefeitura sem comprovação dos trabalhos realizados por ela, incorrendo em enriquecimento ilícito dos mesmos.

Esta comissão tinha a função de fazer a aprovação de projetos e era formada por estes seis servidores públicos, anteriormente citados, e com os bens também bloqueados.

“Há probabilidade do direito alegado, na medida em que no inquérito civil se apurou administrativamente que os envolvidos receberam valores para integrar comissão nomeada pelo alcaide (Brambilla) por três anos e não houve qualquer prestação de serviços neste sentido, desvirtuando-se por completo o objetivo do ato. Logo, estando presente a probabilidade do direito, consistente na prova do desvio praticado, que resultou na percepção de vantagem indevida em prejuízo do erário, e ainda o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto se não acolhido o pedido, a alienação de bens no curso da lide colocará em risco a satisfação de eventual tutela condenatória perseguida nos autos”, diz trecho da decisão de Hildebrand.

Segundo a decisão, o bloqueio dos bens foi determinado pelo juiz para garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos, em caso de condenação futura, segundo consta da decisão divulgada pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo.

“A hipótese de fraude a execução, por si só, não se mostra suficiente para impedir a frustração ao resultado útil do processo, ou mesmo possibilite a ineficácia de eventuais alienações perante o feito, porquanto a jurisprudência mais recente, tem admitido a possibilidade de alienação, ainda quando pendente demanda capaz de reduzir à insolvência, quando não constante dos registros dos bens, eventuais restrições judiciais. A indisponibilidade de bens pleiteada nesta seara tem natureza cautelar, pois visa evitar que o título definitivo venha a ser frustrado, com a dilapidação do patrimônio dos requeridos, no decorrer da demanda”, justifica o juiz.

A sentença também determina que notifiquem-se ainda as partes, para apresentação de defesa preliminar e intime-se a Municipalidade para manifestar interesse em participar do feito.

Brambilla defende trabalho das comissões

Procurado pela Tribuna, o ex-prefeito Brambilla disse que não foi notificado sobre a decisão da Justiça e sobre o bloqueio dos bens. Disse ainda que durante o inquérito foram solicitados documentos comprovando o trabalho executado pela comissão.

“Não posso diversar sobre este assunto, já que ainda não recebi nada. A denúncia seria de que o pessoal da comissão não teria trabalhado. Houve solicitação de apresentação de documentos/atas dos trabalhos feitos. Desconheço o teor da decisão, mas esta é uma comissão necessária e permanente para avaliação de loteamentos e desmembramentos. É uma comissão tradicional e não houve em nenhum momento trabalho não realizado e nem desvio de recursos”, explicou Brambilla.

O ex-prefeito disse que todos os envolvidos estão levantando a provas cabíveis para comprovar que não ocorreram irregularidades. “Todos vão levantar provas e comprovar que não há motivos para a ação civil instaurada”, finalizou.