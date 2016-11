Justiça cassa chapa de prefeito eleito em Pirassununga

A Justiça Eleitoral determinou em primeira instância a cassação da chapa do prefeito eleito de Pirassununga devido a um comício irregular. A...

A Justiça Eleitoral determinou em primeira instância a cassação da chapa do prefeito eleito de Pirassununga devido a um comício irregular. A sentença publicada essa semana abre possibilidade da realização de novas eleições no município.

A informação foi divulgada na última quarta-feira (16) e a ação determina penas de inelegibilidade por oito anos ao prefeito eleito, Ademir Alves Lindo (PSDB), ao vice Milton Dimas Tadeu Urban e ao vereador eleito Natal Furlan.

A juíza Flávia Pires de Oliveira, da zona eleitoral de Pirassununga entendeu pela condenação do prefeito por vantagem econômica ao fazer, de acordo com o entendimento dela e da promotoria, um comício irregular em frente ao Bailão do Furlan, uma casa de shows da cidade, em evento realizado em 25 de setembro deste ano. O problema apontado é que justamente nesse dia o local não teria cobrado entrada.

“O baile é realizado semanalmente, com cobrança de ingressos, realização de espetáculos musicais e vendas de bebidas e petiscos. Naquela data, houve realização de ato de campanha eleitoral, em favor do candidato Ademir, com a presença do Deputado Estadual Cauê Macris que, usando microfone, pediu votos a Ademir. Na ocasião, não houve cobrança de ingressos dos frequentadores que teriam participado da ‘reunião’”, cita a sentença.

Ademir Lindo foi eleito com 21.024 votos (54,12% dos votos válidos). A defesa tem até cinco dias úteis para recorrer.

No fim da sentença a juíza cita o artigo 224 do Código Eleitoral e oficiou o Tribunal Regional Eleitoral solicitando convocação de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A realização de novas eleições, contudo, só poderá ocorrer após findas todas as possibilidades de recursos, o que ainda deve demorar.

Defesa vai recorrer

O então prefeito eleito, publicou nota na última sexta-feira (18) garantindo que irá recorrer da decisão. Ele também citou aos eleitores da cidade que entende não ter cometido nenhuma irregularidade, e garantiu que deve ser diplomado.

“Amigos e eleitores, após tomar conhecimento da sentença da Juíza Flávia Pires Oliveira, publicada na quarta-feira passada, não quis me manifestar sem antes consultar meus advogados. Eles foram unânimes em afirmar que não cometi nenhuma ilicitude. Me garantiram que continuo Prefeito eleito de Pirassununga, serei diplomado e assumiremos a Prefeitura de Pirassununga”, disse ele, pela nota.

“Honrando a vontade dos 21.024 eleitores que nos querem governando nossa cidade, protocolaremos nesta segunda-feira nosso recurso a essa sentença”, explicou ele, que ainda agradeceu “as centenas de manifestações de solidariedade e apoio a nossa vontade de liderar a retomada do desenvolvimento sustentável de Pirassununga”, segundo ele.