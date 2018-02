Juntar os pontos, eis o ponto

“Refletir é isso, poder juntar os pontos”. Oscar Quiroga Parece que o apresentador Luciano Huck está falando sério: não vai se candidatar a Presidente da...

Compartilhe em suas redes sociais!

“Refletir é isso, poder juntar os pontos”.

Oscar Quiroga

Parece que o apresentador Luciano Huck está falando sério: não vai se candidatar a Presidente da República. Digo parece porque, como dizia o ex-governador de Minas Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha e vê uma coisa, cinco minutos depois olha novamente e vê algo completamente diferente.

Traduzida em palavras, a rápida mutação das nuvens provocada pelos ventos equivale à dubiedade expressa na frase “quando digo digo não digo digo, digo Diogo”. Vale dizer que, se amanhã ele voltar à cena com um “diga a mim mesmo que aceito”, o fato não deve ser visto como coisa do outro mundo.

Huck ouviu a intelligentsia cabocla sobre sua pretensão; faz supor que depois de colocar os prós em uma cestinha, e os contras em um balaio com capacidade para cinco arrobas bem medidas, ele refletiu e dissuadiu-se. No popular: bateu em retirada.

“Refletir”, ensina o psicólogo Oscar Quiroga, “requer um pouco de serenidade, porque a mente tomada por ansiedade e urgência não sabe como juntar os pontos de uma realidade que insiste em permanecer desintegrada.

Refletir é isso, poder juntar os pontos”.

Acho que Huck passou a juntar os pontos a partir do momento que alguém escarafunchou sua vida e descobriu que aquele bom moço da tevê no mínimo já cometeu dois pecados mortais. Dois pecados, registre-se, cometidos com nosso dinheiro.

O financiamento de alguns milhões de reais obtido junto ao BNDS para comprar um jato, bem como os sucessivos levantamentos de outros milhões de reais através da Lei Rouanet são transgressões aos deveres impostos por Papai do Céu a todo cidadão brasileiro maior, vacinado, com dinheiro no banco, parentes importantes e com ficha semilimpa que pretenda governar Bruzundangas.

Sim, Bruzundangas, o país fictício imaginado por Lima Barreto e cuja semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência. Bruzundangas da corrupção, da injustiça, da crueldade, igualzinho ao meu Brasil brasileiro.

Embora se possa admitir a legalidade das operações que beneficiaram Luciano Huck, o certo é que elas fazem lembrar a advertência feita por Marco Túlio Cícero: nem tudo o que é lícito é honesto.

Por outro lado, será impossível ao futuro Presidente, seja ele quem for, mudar a direção do barco chamado País. A razão é simples: ele não pode, por impossível, mudar a direção dos ventos. Os ventos, crianças, são formados pelo sistema econômico e social que adotamos.

E no sistema econômico e social que legitimamos, a busca pelo lucro e acumulação de riquezas por meio dos meios de produção determinam que os governos representem unicamente a classe dominante.

Assim, tanto faz ao capitalismo que o presidente seja um animador de auditório, um político, um filósofo, um economista, um operário, porque o poder estará sempre à inteira disposição do lucro e da acumulação de riquezas por meio dos meios de produção.

Donde se conclui que o fato de, ainda que eventualmente, um metalúrgico, um engenheiro ou um coveiro terem sido eleitos presidentes da República, não quer dizer que o poder ficará nas mãos do povo.

Juntar os pontos, eis o ponto. Juntar os pontos de uma realidade que insiste em permanecer desintegrada. É possível e vai ser bom.

Bom dia!