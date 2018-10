Junior Franco vence eleição e será o novo prefeito de Araras

Os candidatos a prefeito e vice do atual grupo que administra município saíram vitoriosos nas urnas de Araras. Com 47,82% dos votos Franco (DEM)...

Os candidatos a prefeito e vice do atual grupo que administra município saíram vitoriosos nas urnas de Araras. Com 47,82% dos votos Franco (DEM) e Carleto Denardi (PSDB) ficaram com cerca de 2.500 votos de vantagem sobre Bonezinho Corrochel (PTB) e Donizeti Lima (PP).

Também se destacaram na cidade, com vitórias expressivas, Jair Bolsonaro (PSL) e João Dória (PSDB) nos cargos disputados para presidente e governador. Os dois venceram no país também.