Júnior Franco é indicado como candidato a prefeito pelo grupo de Pedrinho

O empresário e ex-presidente do Saema, Júnior Franco (DEM), será o candidato a prefeito de Araras na eleição suplementar de 28 de outubro, representando...

Compartilhe em suas redes sociais!

O empresário e ex-presidente do Saema, Júnior Franco (DEM), será o candidato a prefeito de Araras na eleição suplementar de 28 de outubro, representando o grupo de Pedrinho Eliseu pela Coligação “ARARAS NÃO PODE PARAR”, formada pelos partidos MDB, REDE, DEM, PHS, PSDB e SOLIDARIEDADE.

O vice de sua chapa ainda não foi definido pelo grupo, o que deve ocorrer nos próximos dias, lembrando que a Justiça Eleitoral permite a troca de nomes dos candidatos.

O nome de Júnior Franco foi decidido pelo grupo nesta semana para ocupar a vaga do então candidato a prefeito Pedro Eliseu Sobrinho, que publicou na quarta-feira (5) uma carta aberta à população anunciando sua renúncia da candidatura. Presidentes dos partidos do grupo e vereadores da base se reuniram e escolheram Júnior Franco como “cabeça da chapa”.

Pedro Eliseu permanece como prefeito em exercício de Araras até a definição do novo eleito. O objetivo de não ser mais candidato a prefeito foi em defesa da estabilidade política em Araras, pois o registro de sua candidatura chegou a ser questionada na Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral ainda não deu sua sentença sobre o caso, mas Pedro Eliseu prefere abrir mão da disputa para evitar nova disputa judicial. “Poderíamos até debater esse assunto e apresentar defesa com teses jurídicas, pois não pedi para assumir o cargo de prefeito (assumiu interinamente em junho por determinação judicial), mas não quero mais participar desse tipo de disputa, que só viria a tumultuar o cenário eleitoral”, citou Pedro Eliseu Sobrinho, em sua carta aberta à população.

Segundo o ex-prefeito Pedrinho Eliseu, Júnior Franco se credenciou como candidato a prefeito por representar muito bem o grupo e porque dará continuidade ao trabalho iniciado em 2017. “Ele foi um excelente gestor quando presidiu o Saema, preparou a cidade para um eventual racionamento de água, o que não ocorreu justamente porque tomou as decisões corretas, enquanto outras cidades da região estão sofrendo nesse período de estiagem. Foi ele também que conseguiu destravar esse projeto para a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto, agora sim aprovado pelo Ministério das Cidades, após várias visitas dele a Brasília”, comentou Pedrinho.

“Agradeço aos presidentes dos partidos, aos vereadores da base e todo o grupo pela confiança. Sei da responsabilidade dessa indicação e missão que terei. É um desafio, mas vou dar continuidade aos projetos iniciados pelo então prefeito Pedrinho Eliseu. Vamos dar sequência a essa administração, que é vitoriosa, e Araras não pode parar”, comentou o candidato a prefeito Júnior Franco.

Quem é Júnior Franco?

Júnior Franco tem 51 anos, é empresário e formado em Direito. Seu irmão Ricardo Franco já foi vereador e secretário de Governo e de Segurança Pública em Araras. Júnior Franco é o atual presidente do Diretório Municipal do DEM e foi presidente do Saema desde janeiro de 2017, nomeado pelo então prefeito Pedrinho Eliseu.