Junior Franco e Carleto inauguram comitê

Junior Franco e Carleto inauguraram o comitê da Coligação “Araras Não Pode Parar” neste sábado (6). O comitê vai centralizar as ações da campanha e a distribuição do material de divulgação dos candidatos a prefeito e vice na eleição suplementar no dia 28 de outubro.

O local funciona diariamente na Rua Tiradentes, 199, Centro, das 8h às 19h – inclusive nos finais de semana e feriado. A inauguração contou com a presença dos dois candidatos que formam a chapa, além do ex-prefeito Pedrinho Eliseu, do prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (PSDB), do deputado estadual Aldo Demarchi, demais autoridades e apoiadores da campanha.

“O comitê está de portas abertas para receber todas as pessoas que querem, como nós, uma Araras cada vez mais desenvolvida e melhor. Temos dois anos de muito trabalho pela frente e muitas coisas para serem concretizadas. Vamos governar a cidade com seriedade, transparência e, acima de tudo, respeito à população”, observou Junior Franco.

A campanha de Junior e Carleto ja esta nas ruas da cidade, com visitas diárias a empresas, caminhadas nos bairros para conversar com a população e apresentar suas propostas.