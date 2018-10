Junior Franco Carleto Denardi fazem primeiro comício da campanha

Junior Franco e Carleto Denardi, candidatos a prefeito e a vice pela Coligação “Araras Não Pode Parar”, fazem hoje (16) o primeiro comício da...

Junior Franco e Carleto Denardi, candidatos a prefeito e a vice pela Coligação “Araras Não Pode Parar”, fazem hoje (16) o primeiro comício da campanha eleitoral da suplementar de 28 de outubro. Segundo a assessoria do prefeiturável, está programada uma série de comícios em diversas regiões da cidade.

Devem ser realizados 10 comícios ao todo. Este primeiro ocorre na Praça Jorge Assumpção, na zona leste, a partir das 20h. Na quarta (17), o comício será no Centro Comunitário do Narciso Gomes; na quinta (18), no Residencial Jair Della Coletta – Jardim das Orquídeas (cruzamento das ruas Angelo Ghirardini e Mário Nicoletto); e na sexta (19), no Jardim Alvorada. Os espaços públicos para a realização do comício já foram autorizados pela Justiça Eleitoral.

Os candidatos vem realizando campanha também com visitas diárias a várias empresas da cidade, caminhadas pelas ruas dos bairros e redes sociais.