Em clima de Natal,a modelo desta semana arrasa neste dress de babados da Paragrapho Modas. O cenário, com esta árvore maravilhosa, é do Zaqueu Festas e Embalagens. O cabelo e maquiagem são de Angel e Raphael e acessórios do Ateliê 921. Produção de Rebeca Petrucci. A foto é do Fokka.